Jorge Jesus: Diego dá mais força à medalha do Rio

Técnico conquista os últimos corações da família Fla: médio fez-lhe uma vénia e Estado vai entregar-lhe homenagem por "serviços públicos" prestados.

Jorge Jesus é sinónimo de sucesso: a liderar o Brasileirão e com boas perspetivas de chegar à final da Libertadores, o técnico conquista os últimos corações rubronegros, talvez os que colocaram mais perplexidade pela escolha de um técnico português. Conta, porém, com a ajuda de todos: as estrelas que empurram a sua ideia dentro de campo, mas também quem por lesão apenas está a torcer por fora.

"Vivemos um momento maravilhoso e o trabalho está a ser muito bem feito. Temos um treinador que entendeu muito bem como funciona e o que representa o Flamengo", atirou Diego Ribas, veterano de 34 anos que passou pelo FC Porto, atualmente a recuperar de uma intervenção cirúrgica a lesão no tornozelo esquerdo. Apanhado de surpresa no Rock in Rio, o criativo não escondeu que também ele deposita toda a sua crença em JJ: espera, por isso, regressar antes do final do campeonato para... cumprir um sonho. "Tenho visto uma equipa humilde, que trabalha muito e que a qualidade dos seus jogadores tem vindo à tona precisamente pela qualidade do trabalho. A melhor coisa que pode acontecer é sermos campeões. É um sonho!", vincou.

Tal como Jair Bolsonaro

Mesmo com pouco mais de 100 dias à frente do Flamengo, o efeito Jesus já levou o estado do Rio de Janeiro a anunciar que o vai homenagear com a Medalha Tiradentes, ouro para personalidades que prestaram serviços públicos. Entre vários nomes de destaque na esfera pública, Marielle Franco e Jair Bolsonaro já foram agraciados com esta homenagem, aprovada no passado dia 2 e sem esperar... por qualquer troféu. O técnico português vai embalado na frente, tenta reinar também em termos internacionais e todo este sucesso parece já ter convencido a maioria. Jesus... é Deus.