Jorge Costa apontado a clube francês

Nunca o Mumbai City, na sua história, esteve sete jogos sem perder, como agora, com Jorge Costa. O máximo foi cinco jornadas

O Niort, clube francês que ocupa a sexta posição da Ligue 2, tem Jorge Costa como alvo já no imediato, como se lia ontem na Imprensa francesa, tendo em conta a saída de Patrice Lair. Atualmente, Jorge Costa está à frente do Mumbai City FC, equipa da Superliga Indiana, e ocupa a segunda posição, depois de na última jornada ter empatado em casa do primeiro classificado, o Bengaluru, perfazendo um total de sete jogos sem derrotas (apenas com um empate nessa série). O Mumbai City está a ser considerado a surpresa da Superliga Indiana, até porque não tem um orçamento tão pesado como os restantes concorrentes. E na equipa de Jorge Costa jogam dois nomes bem conhecidos do futebol português: Paulo Machado e Sougou.

A cobiça do Niort em Jorge Costa prende-se com a surpreendente decisão do treinador Patrice Lair ao abandonar as funções esta semana, numa altura em que a equipa até se encontra numa boa posição, sexto lugar. Alegados desentendimentos com alguns jogadores e também com dirigentes terão estado na origem do abandono. O clube já lamentou o sucedido e diz que brevemente terá novidades, sendo que o próximo jogo será orientado por um dos adjuntos de Patrice Lair. O Niort procura assim, rapidamente, um treinador, e Jorge Costa conta com o agrado dos seus dirigentes.

O treinador luso está a fazer uma excelente Superliga Indiana, com o Mumbai City a ocupar a segunda posição. Para garantir o técnico, os franceses têm de pagar 300 mil euros

A boa campanha que fez no Tours na época passada não passou despercebida aos clubes franceses, onde Jorge Costa deixou uma porta aberta. No entanto, para terem o português, os franceses do Niort terão de se entender com o clube indiano, uma vez que a desvinculação implica o pagamento de uma indemnização na ordem dos 300 mil euros.