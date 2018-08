"Jogadores do Sporting já vão à Luz com uma confiança diferente"

Em entrevista à SIC, Jorge Jesus lembrou os resultados que alcançou com os leões em casa do Benfica

Aproxima-se o primeiro clássico da temporada, com a visita do Sporting ao Benfica. Jorge Jesus, primeiro pelos encarnados, depois pelos leões, participou no dérbi de Lisboa nas últimas épocas, mas agora vai observar à distância.

Em entrevista à SIC, o treinador do Al-Hilal fez a antevisão da partida marcada para sábado e, apesar de reconhecer que quem joga casa tem um pouco mais de favoritismo, lembrou que o Sporting equilibrou o ascendente psicológico nos jogos com o Benfica.

"Há sempre uma percentagem maior para quem joga em casa, mas não há favoritos, até porque agora o Sporting já não está habituado a perder com o Benfica. Antes estava, mas agora já não. Nos três anos em que lá estive ganhámos um ano por 3-0, perdemos outro e empatámos na última época. Aqueles jogadores já vão à Luz com uma confiança completamente diferente", frisou o português, que não crê que os últimos tempos mais conturbados em Alvalade possam ter influência no dérbi de sábado.

"O Sousa Cintra fez um trabalho espetacular e conseguiu juntar a maioria dos jogadores que saíram, tirando o William, o Gelson e o Rui Patrício, mas os outros titulares estão lá. Não será por aí que possa haver desculpas."

Por outro lado, Jesus garantiu que tem "uma grande amizade" com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, apesar de se "terem deixado de falar" na sequência da mudança do treinador da Luz para Alvalade. "Isso já passou, foi só o primeiro ano. Até os jogadores do Benfica tinham algum medo de cumprimentar no relvado, mas depois no segundo e terceiro ano já não foi assim".

O treinador já garantiu uma Supertaça pela equipa da Arábia Saudita e destacou o "respeito entre todos", algo que Jesus gostaria de "ver em Portugal, entre os adeptos de Benfica, Sporting e Porto".