João Mário mais uma vez, agora com Gaitán no enredo

Sky Sports assegura que o inter quer fazer uma troca. Em Madrid ou em Sevilha.

João Mário continua a ser notícia neste mercado de janeiro e agora com um novo possível destino: Madrid. De acordo com a Sky Sports, o Inter propôs ao Atlético uma troca: João por Gaitán. Mais: caso Simeone não veja com bons olhos a chegada do internacional português, campeão europeu em 2016, o Inter pode bater à porta do Sevilha e tentar uma operação semelhante, mas desta feita tendo em vista a aquisição de Franco Vázquez, médio nascido na Argentina mas internacional italiano, tendo brilhado ao serviço do Palermo na Serie A.

João Mário, 24 anos, não está a ter uma temporada fácil no Inter. Já participou em 15 jogos, mas apenas seis na condição de titular. O mesmo acontece com Gaitán no Atlético: 12 jogos apenas em 2017/18.