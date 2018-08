João Mário alvo de investida do Bétis

Na época passada, João Mário efetuou 15 jogos pelo Inter, entre Serie A e Taça de Itália, mas só foi titular em seis. No mercado de inverno, acabou cedido ao West Ham, pelo qual fez 14 jogos, 12 deles a titular, e apontou dois golos: a Southampton e Leicester.

Fechado o mercado inglês, o futuro de João Mário continua longe do Inter e pode passar pelo Bétis, que este ano adquiriu William Carvalho ao Sporting por 16 M€. De acordo com a Imprensa espanhola e italiana, o emblema de Sevilha prepara-se para fazer uma investida pelo internacional português, que não entra nas contas do treinador Luciano Spalletti e que também já manifestou o desejo de deixar o Calcio.

Segundo as informações veiculadas, o Bétis vai apresentar brevemente uma proposta aos nerazzurri a solicitar o empréstimo de João Mário com uma opção de compra. E é este pormenor que está a colher pouco agrado no Inter, pois os seus dirigentes dão prioridade a uma transferência definitiva. Ainda assim, e segundo as informações dos média italianos, também contemplam um empréstimo mas com a inclusão de uma opção de compra obrigatória, por um valor próximo dos 40 M€ pagos no verão de 2016 ao Sporting.