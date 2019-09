"João Félix provou ter nível suficiente para o Atlético investir nele"

João Mário vai defrontar o compatriota Félix na Liga dos Campeões.

Em entrevista à Marca, João Mário fez a antevisão à receção ao Atlético de Madrid em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O português do Lokomotiv Moscovo falou do duelo com o compatriota João Félix, dizendo que o ex-Benfica vai compensar o investimento feito pelos colchoneros.

"Claro que terá sucesso. O João é um jogador muito especial, com muita qualidade, mas as pessoas precisam ser pacientes com ele. É um jovem e é preciso entender que o Atlético fez uma aposta de longo prazo, não podemos pensar que o João explodirá nos primeiros meses, precisa de tempo. Ele tem o mais importante: qualidade no futebol e desejo de vencer", começou por dizer.

"O Félix deve abstrair-se do que foi pago por ele. Deve estar ciente de que provou ter nível suficiente para o Atlético investir nele. A quantia que os clubes concordaram com a transferência é algo que tem a ver com os clubes, não com ele. Ele tem apenas 19 anos e, com tempo e paciência, exibirá todo o seu talento. Ele está na Liga certa e com o treinador certo para ter sucesso", continuou João Mário.

João Mário, 26 anos, chegou ao Lokomotiv nesta época por empréstimo do Inter. Soma até ao momento cinco jogos.