João Cancelo punido pelo treinador do Inter: conheça o motivo

Cancelo estava a ser testado no lado esquerdo da defesa no treino de quinta-feira e foi mandado para o balneário mais cedo. No domingo revelou à Imprensa que ficava no banco e entrou apenas aos 74 minutos.

A perda de titularidade de João Cancelo no Inter no 1-1 com o Crotone, de domingo, foi surpreendente e, sabe O JOGO, causada por uma divergência entre o jogador e o treinador Luciano Spalletti.

Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, a passagem do internacional português do onze inicial para o banco dos suplentes foi motivada por um episódio no treino de quinta-feira. Nessa sessão, Spalletti incluiu Cancelo nos prováveis titulares, mas, por já contar com D"Ambrosio, quis testá-lo na lateral esquerda e não na direita, trocando as posições dos atletas. No decorrer da sessão, o jogador que está emprestado pelo Valência teve um desabafo em tom mais duro que não agradou ao treinador, com este a não perdoar e a mandar o internacional português mais cedo para o balneário.

Cedido pelo Valência no verão, Cancelo soma 13 jogos pelo Inter em todas as provas e desses oito foi a titular. Fez uma assistência para o 1-1 no com o Spal

Depois, já no domingo, e seguindo a tradição de colocar um jogador a antever os jogos em casa na liga, no Giuzeppe Meazza, a Direção do Inter encarregou Cancelo de falar à Comunicação Social. Aí, o lateral que pode jogar a extremo, explicou que gostava mais de jogar na lateral direita, mas que se o treinador quisesse podia alinhar na faixa contrária. Confrontado em que lado jogaria contra o Crotone, Cancelo foi taxativo: "No banco!" E foi isso mesmo que se verificou, só entrando aos 74" e para o lugar de Dalbert, o titular no lado esquerdo da defesa.

Desde que chegou ao Inter, no verão, Cancelo soma 13 jogos em todas as provas (oito como titular) e fez uma assistência.