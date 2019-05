Jesus responde a jornalista brasileiro e fala do "escrete": "Não ganhei três títulos..."

Treinador português falou aos jornalistas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à partida para Madrid.

Ideias dos responsáveis do Flamengo: "Não sei quais são as ideias, devem ser boas, para virem à Europa para falarem comigo, devem ser, mas não sei o que vai acontecer. Não há muito tempo, falta uma ou duas semanas. As épocas desportivas estão a começar e esta porta, janela que se abriu... Vou tentar perceber o que as pessoas querem de mim, se for possível tudo bem, se não vou continuar a caminhada. É a primeira vez que vou falar com eles, nunca os vi nem mais gordos nem mais magros".

Conhecimento do futebol e jogadores brasileiros: "Se eu fizer uma seleção de jogadores brasileiros que já trabalharam comigo, não a fiz, mas seguramente mais de cem. Quantos eu tive oportunidade de ajudar a entrar na seleção do Brasil, muitos também... É um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Aqui vocês não têm conhecimento e como não sabem acham que é um campeonato normal. É visto como Espanha e Inglaterra, um dos que tem mais audiência".

Vê esta situação como uma boa forma de mais tarde poder chegar à seleção brasileira? "Não, não vejo entrada nenhuma. Ainda nem entrei [no campeonato], não sei o que vai acontecer. Vi a comunicação do Brasil, o PFC a dizerem que o presidente do Flamengo ia à Europa para falar comigo. Pode ser, não sei se vai ficar [fechado], pode acontecer, tudo é possível. [nestas situações] Tens vários ou poucos dias conforme o momento ou espaço da época, e neste momento não há muito [tempo para decidir]".

Não Perca Portugueses "Jorge Jesus tem três títulos no campeonato português, que porcaria é essa?" A possibilidade de Jesus assumir o comando técnico do Flamengo não convence toda a gente no Brasil. O jornalista Marco de Vargas comentou a hipótese na FOX Sports e considera que o português não é a opção ideal para o clube rubro negro.

Resposta ao comentário do jornalista brasileiro: "Não sei, talvez seja a mesma coisa como vocês também olham para o campeonato brasileiro e não valorizam, ele se calhar também não sabe a dificuldade de ser campeão em Portugal. Não ganhei três títulos, ganhei 11, é uma forma de olhar para as coisas".

Ambições e duração de um possível contrato: "Tudo é possível. É como quando estive em Portugal, no Benfica ou Sporting, é para ganhar tudo. Não vou fazer exigências nenhumas, ainda não sou treinador. Um ano e meio seguramente não vou aceitar, mas eu neste momento não sei. Tenho uma ideia mas não sei se é possível".

Pensava ir para o Flamengo? "Futebol é momento, muda de semana para semana. Se eu pensava treinar o Flamengo? Não. Mas estou a ir para uma grande equipa que tem só 50 milhões de adeptos".