Jesus aconselha Neymar a inspirar-se em Ronaldo para chegar ao topo

Treinador do Flamengo aconselha o internacional brasileiro a ter a mesma paixão pelo jogo que o português

Em entrevista ao programa "Esporte Espectacular" do canal "Globo", Jorge Jesus aconselhou Neymar a "mudar o chip" para chegar ao nível de Cristiano Ronaldo, jogador que, diz, devia ser a fonte de inspiração do brasileiro no caminho para o topo do futebol mundial.

Melhor jogador do mundo: "Para mim, Ronaldo é o melhor. Não tenho a menor dúvida. Ele é o símbolo do que é o futebol, do que é o golo. Ele não faz 10 ou 20, faz 30, 40 ou 50 golos. Messi é diferente, mais artista. O Ronaldo não precisa da nota artística do Messi fazer o que ele faz. Neste momento, os dois são os melhores. Penso que o Ronaldo devia ser um exemplo para todos os jogadores. Todos tinham que olhar para o Ronaldo, não pela qualidade, mas por aquilo que ele é como profissional, como ele chegou lá. Isso deve ser uma lição para todas as crianças que querem vingar no futebol."

Melhor jogador de sempre: "Eu nunca vi jogar Pelé, Puskás ou Garrincha. Vi jogar Maradona nos seus últimos anos, mas o Messi e o Ronaldo são os extraterrestres. Com estilos diferentes, mas ambos fora do normal. Está para chegar o fim deles, como é óbvio, e não sei quem foi o melhor.. O Maradona foi super, mas o meu ídolo foi Cruyff. Messi também é super, tal como Ronaldinho Gaúcho ou Neymar. Ele podia chegar a esse patamar se tivesse a formação e a cabeça do Ronaldo."

Neymar: "Ou ele vai mudar ou não vai chegar lá. Se o chip da cabeça dele não mudar, ele não vai chegar lá. Entre o prazer e a paixão do jogo, e o prazer de ter outras coisas fora do jogo, o que é mais importante? Se esta última for mais forte, ele nunca vai ser o melhor. É isso que o Ronaldo tem: o prazer e uma paixão que é muito mais forte do que os outros prazeres fora do jogo."