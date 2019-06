Jéssica Silva vive sonho e diz: "Já tive alguns tropeços que me ajudaram a crescer"

Nova jogadora das tetracampeãs europeias concretizou um sonho e a O JOGO diz que esta é a "recompensa" por sempre ter lutado, mesmo depois de duas paragens prolongadas por lesão.

Jéssica Silva acaba de concretizar um sonho. Aos 24 anos, a atacante assinou pelo Lyon e a internacional portuguesa, que é conhecida pela velocidade e virtuosismo técnico, não vê a hora de espalhar magia ao serviço do tetracampeão europeu. "É o melhor clube do mundo e quero muito que comecem os treinos para conhecer as minhas companheiras de equipa. Trata-se de um futebol completamente diferente do espanhol, em termos de intensidade agressividade e quero é treinar com elas para ser mais rápida e mais forte", diz Jéssica, em conversa com O JOGO.

A ex-jogadora do Levante confessa que o namoro era antigo e já em setembro passado houve um contacto do Lyon. Surpreendida com o interesse, Jéssica permaneceu em Espanha. "Sabia que era importante para mim ficar no Levante, assimilar algumas coisas e jogar. Este ano reapareceu a oportunidade e fiquei muito contente. Mas por um lado estava apreensiva... até fazer os exames médicos e sair a notícia, mas já está. Quero chegar ao nível das minhas colegas", revela.

Apesar da juventude, Jéssica já teve de enfrentar duas prolongadas paragens por lesão, algo que teve o condão de a fortalecer, como nos dá conta. "Felizmente, ou infelizmente, já tive alguns tropeços que me ajudaram a crescer. Tive capacidade para acreditar e continuar a lutar, sabendo que podia chegar ao topo. Era difícil, mas consegui e estar no Lyon é a recompensa por todo esse trabalho", sublinha.

"Sei que tenho de exigir ainda mais de mim. No Levante cresci como jogadora, pessoa e profissional e quando chegava à Seleção sentia que estava melhor, sentia-me muito melhor do que em anos anteriores, porque o campeonato português ainda não é equiparável à realidade internacional. Sentia que cumpria a nível físico e tático e acho que esta minha vinda para o Lyon vai acrescentar ainda mais à Seleção. Espero ser regular, com muitos minutos na Seleção, é mais um objetivo", completa Jéssica.

Com grande capacidade no um contra um e especialista em fintar adversárias, Jéssica espera agora no Lyon aumentar o contributo que tem dado à Seleção Nacional.