Irão de Carlos Queiroz termina fase de grupos sem golos sofridos

Seleção do treinador português fechou grupo D com um empate sem golos diante do Iraque.

A seleção do Irão, orientada por Carlos Queiroz, terminou a fase de grupos da Taça da Ásia com um empate sem golos diante do Iraque. Com este resultado, o Irão ficou em primeiro lugar no grupo D, com sete pontos, os mesmos do Iraque que também garantiu o apuramento para os oitavos de final.

Amir, guarda-redes do Marítimo, não saiu do banco de suplentes num jogo em que o Irão esteve sempre mais perto de marcar, não conseguindo, no entanto, desfazer o 0-0.

A equipa de Carlos Queiroz acabou assim a fase de grupos sem golos sofridos. Na primeira jornada, derrotou o Vietname por 2-0 e na segunda goleou o Iémen, por 5-0.

Recorde-se que esta quarta-feira, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, derrotou a China por 2-0, terminando no grupo ​​​​​​​C só com vitórias.