Inter explica ausência de João Mário no dérbi de Milão

Médio internacional português fora do jogo entre Inter e Milan.

João Mário é ausência de última hora no dérbi de Milão, da oitava jornada do campeonato italiano. O médio internacional português do Inter, segundo informou o clube nas redes sociais antes do jogo com o Milan, está a contas com uma amigdalite aguda.

João Mário, recorde-se, esteve ao serviço da seleção, que carimbou a passagem à fase final do Mundial com as vitórias em Andorra e em casa com a Suíça, em ambos os casos por 2-0.

Na atual temporada, João Mário fez já sete jogos pelo Inter.