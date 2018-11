Hélder Costa recorda vida antes dos Wolves: o Benfica e o azar em Espanha

Hélder Costa tem impressionado em Inglaterra.

Hélder Costa chegou a Wolverhampton em 2016 e rapidamente brilhou no Molineaux, mas as boas exibições do português não surpreenderam os dirigentes do clube inglês. Em entrevista ao site do clube, Hélder Costa recordou a vida antes de chegar aos Wolves, contando com o crescimento no Benfica, a passagem pelo Mónaco e o azar em Espanha.

"Estive no Benfica durante 12 anos e fiz muitos amigos como o Cav [Ivan Cavaleiro], que ainda está comigo. O Benfica fez-me crescer como homem e como jogador, por isso devo-lhes tudo. Têm uma academia muito forte, costumávamos viver no complexo de treinos e estudávamos lá, por isso tínhamos todas as condições para ter sucesso. Não joguei tantas vezes quanto gostaria, mas foi bom para crescer", afirmou.

A estreia pelo Benfica, a 25 de janeiro de 2014, é uma memória especial para Hélder Costa. "Lembro-me bem. Joguei 15 minutos num jogo da Taça e acabámos por vencer a prova, por isso foi ótimo. Tive uma oportunidade de golo, mas o meu pé direito não era muito bom. É por isso que trabalhámos da forma que trabalhámos durante anos, para termos essa oportunidade. Felizmente tive a minha oportunidade e agradeço aos adeptos e ao treinador por terem acreditado em mim", afirmou.

Do Benfica, o português saltou para uma experiência menos boa em Espanha. "Não tive muita sorte em Espanha. Era jovem e o clube [Corunha] estava a atravessar um período difícil. Estávamos a lutar para não descer, por isso não tive grandes oportunidades para jogar. No entanto, gostei do tempo que passei lá. Cresci, aprendi e ajudaram-me a chegar onde estou", disse o avançado.

Depois da má experiência em Espanha, Hélder Costa seguiu para o Mónaco. "No início estava lesionado e fui operado, por isso fiquei de fora durante três meses. Mas depois disso as coisas correram-me bem. Joguei muito e acabámos por acabar em terceiro e qualificamo-nos para a Liga dos Campeões. A comida era boa, os meus colegas eram simpáticos e tínhamos muitos portugueses como João Moutinho, Cavaleiro e Bernardo Silva", apontou.

Aos 24 anos, o avançado português é opção frequente para Nuno Espírito Santo, disputando pela primeira vez a Premier League com os Wolves.