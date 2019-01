"Há quatro ou cinco anos que me fala do Rúben Neves e tem razão"

A exibição de Rúben Neves frente ao Leicester levantou nova onda de entusiasmo em Inglaterra

A exibição de Rúben Neves frente ao Leicester, materializada em dois passes a 50 metros que resultaram em outros tantos golos do Wolverhampton, levantou nova onda de entusiasmo em Inglaterra, a ponto de reavivar o interesse de outros clubes na contratação do ex-FC Porto. No Man. City, os adeptos pedem a Guardiola que avance para a aquisição do médio, embora o técnico espanhol já tenha dito que não pagará os mais de 100 milhões de euros de que se fala por jogador com as suas características. "Neves tem tudo o que Pep procura. Visão, habilidade, capacidade para fazer passes vindos do nada, simplesmente perfeito", é uma das mensagens de adeptos do City na internet.

O Liverpool também está de olho em Rúben, e um antigo treinador do clube, Michael Beale, revelou que um adjunto de Klopp é um dos maiores admiradores de Neves... desde os tempos do FC Porto. "Há quatro ou cinco anos que o Pep Lijnders me fala dele. E não está enganado. É um jogador de topo", disse, referindo-se a um técnico que foi dragão entre 2008 e 2014.

"Há quatro ou cinco anos que o Pep Lijnders [adjunto de Jurgen Klopp] me fala de Neves. É um jogador de topo"

Também Jota, autor de um hat trick frente ao Leicester, deslumbrou e impressionou os ingleses. "Foi brilhante. Já teve períodos complicados, mas está de volta e a mostrar que é um jogador de Premier. É uma ameaça vindo de trás, é robusto, liga muito bem os sectores e o jogo e, mesmo quando as coisas não lhe saem bem, continua no sítio certo a tentar. Neste jogo, o golo da vitória foi brilhante, mesmo no fim, a demonstrar vontade, crença, enfim, tudo o que nós desejamos", comentou Matt Murray, antigo jogador do Wolverhampton.