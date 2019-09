Guardiola defendeu Bernardo Silva da acusação de racismo.

A associação de combate ao racismo Kick it Out apelou para que a federação inglesa de futebol tome medidas face à publicação de Bernardo Silva no Twitter sobre o seu companheiro de equipa no Manchester City, Benjamin Mendy.

Segundo os regulamentos, Bernardo Silva incorre numa pena de seis jogos de suspensão, caso seja culpado de racismo.

Nesta terça-feira, Pep Guardiola comentou o caso e disse mesmo que no seu entender a imagem de Mendy em criança é muito parecida com a da marca Conguito: "A imagem não é sobre a cor da pele. Ele tirou uma foto do Benjamim quando era mais jovem e relacionou-a com este desenho animado, que era bastante semelhante. Se quiserem fazer isso e perguntar ao Bernardo, acho que ele estará aberto para falar", disse.

"O Bernardo é uma pessoa excecional. Um tipo que sabe falar cinco línguas, porque tem uma mente aberta - nada sobre a cor da pele, nacionalidades ou qualquer outra coisa", continuou o treinador espanhol, que esclareceu que o português é um dos melhores amigos do lateral dos citizens. "São como irmãos", atirou.

A Kick It Out, citada pelo The Guardian, revelou ter ficado "extremamente desapontada ao ver o tweet por Bernardo Silva, que entretanto foi apagado. Os estereótipos racistas nunca são aceitáveis como brincadeira e estamos chocados que alguém, que é um modelo para milhões de pessoas, não tenha entendido a natureza discriminatória da sua publicação". "A FA (federação) foi notificada e acreditamos que devem ser tomadas medidas, incluindo a educação obrigatória - o que é vital para desafiar comportamentos ofensivos como este.

Momentos de humor entre Mendy e Bernardo Silva são vários, mas o último correu mal para o lado português. A história é curta e conta-se com três publicações do português nas redes sociais.

Primeiro, Bernardo Silva publicou uma fotografia de Mendy com uma camisola preta, brincando que acabara de ver "o campeão do mundo completamente nu". Num ápice começou a ser acusado de racismo, levando-o a apagar o Instastorie, na rede social Instagram.

No Twitter, o internacional português comparara o companheiro de equipa no Manchester City aos famosos bombons "Conguito", publicação que teve de apagar antes de publicar uma explicação: "Hoje em dia não se pode brincar com um amigo..."

O passado está cheio de momentos de boa disposição envolvendo Mendy e Bernardo Silva. Recorde alguns:

Mendy e Bernardo Silva são amigos de longa data desde que em 2016 passaram ambos representar primeiro no Mónaco e depois de 2017 o Manchester City.

Mendy, recorde-se, não pareceu ofendido pelo tweet, respondendo com três sorrisos, um emoji de mãos a bater palmas e a frase "1-0 para ti, mas espera".