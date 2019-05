"Gostava de voltar ao Benfica, mas neste momento não é possível"

Bernardo Silva admite que tem o sonho de voltar a "vestir a camisola" do clube da Luz.

É curiosa a história de Bernardo Silva no Benfica: formado no clube da Luz e unanimemente apontado como um dos maiores talentos das escolas encarnadas, o internacional português somou apenas 31 minutos pela equipa principal, quando Jorge Jesus era o treinador.

Em entrevista à RTP, o extremo de 24 anos, agora no Manchester City, diz que gostava de voltar a vestir a camisola das águias, mas ressalva que o desejo não será uma realidade no futuro próximo.

"31 minutos [com a camisola principal do Benfica]? Já não é mau. [risos] Gostava de voltar a vestir a camisola do Benfica, mas as pessoas sabem que neste momento, estando a jogar no Manchester City e a lutar por todos os títulos, não é possível", afiançou Bernardo, que atribui o sucesso com a camisola da formação inglesa ao estilo de jogo promovido por Pep Guardiola:

"Olhando para a forma como o Manchester City joga, o facto de ser treinado por um dos melhores do Mundo, de jogar com alguns dos melhores futebolistas e de ter uma dinâmica coletiva muito forte, é normal que ajude a que as exibições sejam boas", acrescentou o internacional português.