Gonçalo Guedes: a esperança do Valência é tanta que até se vê nas camisolas

O equipamento da nova época disponibilizado aos fãs está o número sete com o nome do português.

O Valência quer continuar a contar com Gonçalo Guedes e este quer permanecer no clube, mas o PSG ainda não anuiu à vontade de ambos. Ainda assim, o emblema che está esperançado numa conclusão positiva das negociações até ao fecho do mercado, a 31 de agosto, de tal forma que tem o equipamento para a nova temporada à venda com o nome do internacional português e o número sete. Embora tal não signifique que o Valência consiga a tão desejada contratação, não deixa de ser um dado significativo, até porque o próprio jogador já informou o PSG de que essa é a única possibilidade que contempla, de acordo com a Imprensa espanhola e francesa.

Gonçalo Guedes ficou fora dos convocados por Thomas Tuchel para a digressão asiática do PSG e, segundo o jornal "As", essa medida foi um "castigo" imposto pelos dirigentes. Tudo porque aos campeões franceses chegaram propostas de outros clubes europeus, nomeadamente Arsenal e Nápoles, mas foram prontamente rejeitadas pelo internacional português, face ao tal desejo de continuar no quarto classificado da última edição de La Liga, prova onde apontou cinco golos e fez 11 assistências em 33 partidas.