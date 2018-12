Golos, estreias e expulsões: o que fizeram os portugueses de Espanha à Índia

Não perca um resumo das exibições dos jogadores portugueses pelo mundo fora.

INGLATERRA

Rui Patrício

Cardiff 2

WOLVES 1

Indeciso na saída de entre os postes, reparte responsabilidades no primeiro golo do Cardiff. Nada podia fazer para suster o 2-1



Rúben Neves

Cardiff 2

WOLVES 1

Fez dois remates perigosos: um a rasar as malhas laterais e outro a obrigar o guarda-redes rival a socar para a frente.



João Moutinho

Cardiff 2

WOLVES 1

Aquém da forma que exibiu no início da temporada, não conseguiu ser o motor do meio-campo.



Ivan Cavaleiro

Cardiff 2

WOLVES 1

Entrou aos 82' e no minuto seguinte podia ter feito a igualdade, após um passe de Diogo Jota, mas o remate saiu fraco e à figura do guarda-redes.



Ricardo Pereira

LEICESTER 2

Watford 0

Logo aos 28', concluiu um contra-ataque com um potente remate, mas não acertou na baliza. Na segunda parte ofereceu o 3-0 a Gray, mas o disparo deste não levou a pontaria desejada e, pouco depois, cortou de cabeça um cruzamento para a área de Deulofeu, valendo a atenção de Kasper Schmeichel a evitar um autogolo.



Bernardo Silva

MANCHESTER CITY 3

Bournemouth 1

Bem posicionado na área, abriu o caminho ao triunfo com um remate de primeira. Leva quatRo golos na atual Premier League e um total de seis na época.



Diogo Dalot

Southampton 2

MANCHESTER UNITED 2

À 14.ª jornada, estreou-se finalmente na Premier League, entrando aos 72' e não tendo tempo para brilhar.



Lucas João

Blackburn 4

Sheffield Wed. 2

Com um remate de longe, fez o primeiro golo do Wednesday (o do 2-1) e o seu sexto no Championship inglês, onde é o melhor marcador da equipa, 16.ª classificada.



ESPANHA



Paulo Oliveira

Rayo Vallecano 1

EIBAR 0

Ainda com o 0-0, rematou à meia volta na sequência de um livre e obrigou o guarda-redes a boa defesa. Nada podia fazer para evitar o golo da derrota.



Antunes

GETAFE 3

Espanhol 0

Ao 12.º jogo da temporada, estreou-se a marcar, fixando o resultado final com um "tiraço" do meio do meio-campo que ainda sofreu um ligeiro desvio em David López.



William Carvalho

BÉTIS 1

Real Sociedad 0

Bem posicionado ao primeiro poste, desviou, de cabeça, a bola após um canto e permitiu a Júnior Firpo dar os três pontos ao Bétis.



Gelson Martins

Girona 1

AT. MADRID 1

O técnico Diego Simeone lançou-o aos 74' e nos descontos quase dava os três pontos aos colchoneros: fugiu pela direita, rematou, mas o pé direito do guarda-redes Iraizoz manteve a igualdade no marcador.



Carriço

Alavés 1

SEVILHA 1

Teve uma noite complicada no País Basco e não fica livre de responsabilidades no golo do Alavés, porque Jony surgiu nas suas costas a desviar.



André Silva

Alavés 1

SEVILHA 1

Não teve grande oportunidades para visar a baliza dos bascos e sobressaiu pela forma como lutou por cada bola. Por isso e pela movimentação que abriu espaços para Ben Yedder, que mostrou pontaria muito desafinada, apesar de ter sido o autor do golo da igualdade.



FRANÇA



José Fonte

LILLE 2

Lyon 2

Ficou ligado ao desnorte defensivo nos dois golos sofridos, mas foi o mais forte da defesa. Nos lances de bola parada criou perigo com cabeceamentos que passaram perto da baliza de Anthony Lopes.



Xeka

LILLE 2

Lyon 2

Sentiu muitas dificuldades em pegar no jogo, destacando-se mais a recuperar bolas que a criar jogadas para os seus colegas. Obrigou Anthony Lopes a brilhar com um cabeceamento aos 59'.



Anthony Lopes

Lille 2

LYON 2

Sem responsabilidades nos golos sofridos, evitou males maiores para o Lyon. Além de ter negado um golo a Xeka (59'), evitou que Bamba (63'), Rémy (72') e Pépé (89') dessem os três pontos ao Lille.



Pedro Mendes

Mónaco 1

MONTPELLIER 2

Integrou a defesa a três dos visitantes e não conseguiu evitar o golo do Mónaco: a bola passou-lhe por entre as pernas. Foi a única mancha num jogo em que ganhou a quase totalidade dos duelos com os rivais.



Rolando

MARSELHA 0

Reims 0

Titular pela segunda vez esta época, cumpriu a missão no eixo da defesa de manter a baliza a zeros. Ganhou cinco duelos e teve de 93 por cento de acerto no passe.



Mathias Pereira Lage

CLERMONT 2

Beziers 0

O internacional sub-21 português marcou em dose dupla: aos 39' rematou de primeira, rasteiro, sem hipóteses; aos 59' foi mais lesto que os centrais e desviou de primeira um cruzamento da direita. O médio-ofensivo leva quatro golos na Ligue 2.



ITÁLIA



Cristiano Ronaldo

Fiorentina 0

JUVENTUS 3

Fixou o resultado de penálti e chegou aos dez golos na Serie A, registo que não era alcançado por jogador da Juve nas primeiras 14 jornadas desde 1957/58. Também teve intervenção nos restantes golos, abrindo o espaço para Bentancur abrir o marcador e importunando Edimilson Fernandes no de Chiellini.



Bruno Alves

AC Milan 2

PARMA 1

Apesar de ter perdido alguns duelos, não tem responsabilidades diretas nos golos sofridos. Ainda evitou um golo a Cutrone e foi o patrão de uma defesa menos concentrada que o habitual.



Mário Rui

Atalanta 1

NÁPOLES 2

Sentiu algumas dificuldades no corredor esquerdo e não conseguiu cortar a assistência de Hateboer para Zapata igualar. Brilhou com o passe que permitiu a Milik garantir os três pontos e a continuidade da equipa na 2.ª posição da Serie A.



João Mário

Roma 2

INTER 2

Iniciou a jogada do 0-1 com uma excelente abertura para D'Ambrosio e ofereceu a possibilidade do 1-3 que Perisic, porém, desperdiçou.



HOLANDA



Eduardo

VITESSE 1

Emmen 1

Não teve muito trabalho, mas podia ter feito bem melhor no golo da igualdade: não conseguiu desviar a bola por cima da baliza na sequência do remate forte de Bijl, a bola caiu para a zona frontal da baliza e Cavlan garantiu um ponto aos visitantes.



ROMÉNIA



Camora

CLUJ 5

Voluntari 0

Com um cruzamento rasteiro, assistiu para o hat trick de Tucodean no 3-0. O lateral soma seis assistências no campeonato, a que junta mais duas na fase de qualificação da Liga Europa.



Carlos Fortes

Steaua 2

GAZ METAN 1

O antigo avançado do Braga e Vizela fez o golo de honra da equipa com um remate de primeira à meia volta. Soma cinco golos na temporada.



POLÓNIA



Cafú

LÉGIA 3

Korona Kielce 0

Logo aos 8' lançou a equipa de Sá Pinto para o triunfo dilatado, com o quarto golo da época no campeonato polaco.



DINAMARCA



Zeca

Horsens 1

COPENHAGA 6

Foi o autor do passe preciso, desde o meio-campo, que permitiu a N'Doye fazer o segundo golo do Copenhaga. O capitão leva duas assistências esta época.

GRÉCIA



Bruno Gama

ARIS 1

Panathinaikos 1

Logo aos 6' teve a possibilidade de abrir o marcador, mas rematou denunciado um penálti e o guarda-redes defendeu.



Podence

OLYMPIACOS 2

Panetolikos 1

Abriu o caminho ao triunfo que permitiu ao Olympiacos subir ao segundo lugar. Dentro da área, aproveitou a liberdade concedida para rematar, a bola bateu num pé de um rival e entrou. Foi o segundo golo na liga grega e o terceiro da época, na qual soma ainda duas assistências.



ÍNDIA



Paulo Machado

Delhi Dynamos 2

MUMBAI CITY 4

O capitão da equipa de Jorge Costa esteve inspirado e participou em três golos. Fez o cruzamento que originou o autogolo do 1-2, assistiu Raynier Fernandes para o 2-3 e fixou o 2-4 com um desvio à boca da baliza, naquela que foi a estreia a marcar na Superliga indiana.

CHIPRE



Nuno Morais

APOEL 5

Apollon 1

Com um penálti bem marcado fez o 2-0 e elevou para oito o total de golos na época, sendo o melhor marcador da equipa. Antes, tinha falhado uma outra grande penalidade.



Bruno Vale

Apoel

APOLLON

Defendeu o primeiro penálti de Nuno Morais aos 7', mas nada pôde fazer para evitar a recarga de Al Taamari. Ainda na primeira parte foi expulso por ter derrubado um adversário na área e ter visto o segundo cartão amarelo.