Gazeta da Diáspora: Indonésia e até Índia na lista dos portugueses lá fora

O rendimento de muito dos jogadores portugueses emigrados, alguns em campeonatos menos mediáticos. Uma lista com base no fim de semana e que vai além dos mais famosos

FRANÇA

José Fonte

LILLE 0

Estrasburgo 0

Imperial no eixo da defesa, quase desfazia o nulo aos 90'+4' com um cabeceamento que obrigou o guardião contrário a grande defesa.

Xeka

LILLE 0

Estrasburgo 0

Impôs-se no meio-campo e foi dele a primeira grande ocasião do Lille (74'), mas o remate foi travado in extremis com um pé pelo guarda-redes Sels.

Rui Fonte

LILLE 0

Estrasburgo 0

Foi aposta para ser a referência ofensiva a titular, mas esteve muito vigiado pela defesa contrária e não conseguiu criar perigo.

Rafael Leão

LILLE 0

Estrasburgo 0

Lançado aos 59' para acrescentar mais poder de fogo ao ataque, viu um defesa rival impedir-lhe o golo em cima da linha aos 90'+3'.

Anthony Lopes

Guingamp 2

LYON 4

Teve pouco trabalho e sofreu dois golos de Thuram sem hipóteses de defesa: no primeiro ainda vou mas o cabeceamento saiu ao ângulo; no segundo atirou-se para o lado contrário ao penálti.

Rebocho

GUINGAMP 2

Lyon 4

Foi ele quem cruzou "direitinho" para a cabeça de Thuram no golo inaugural e cotou-se como um dos melhores do Guingamp, mesmo não tendo tido velocidade suficiente para emendar o erro do seu colega no lance do 1-1.

BÉLGICA

Ivo Rodrigues

ANTUÉRPIA 2

Oostende 0

Boloni elegeu-o para integrar o ataque e logo nos instantes iniciais ficou ligado ao caso do jogo, quando cortou, com o braço, um cruzamento de Capon dentro da área. Os rivais pediram penálti, mas o árbitro, após indicação do VAR, marcou canto.

BULGÁRIA

Rúben Pinto

CSKA SÓFIA 3

Bistritsa 0

Aos 21' fez um passe de rutura a isolar Sowe que rematou contra o corpo do guarda-redes e aos 41' antecipou-se a um defesa rival, mas cabeceou à figura. Aos 70' apontou o canto para Bodurov cabecear à figura.

ÍNDIA

Paulo Machado

North East Utd 0

MUMBAI CITY FC 1

Logo aos 4' esteve na origem do golo da equipa de Jorge Costa. Marcou o canto e, depois, recuperou a bola, desferindo um cruzamento/remate para Arnold desviar com o peito. Como capitão, foi o encarregado dos lances de bola parada, mas viu os companheiros desperdiçarem várias ofertas.

INDONÉSIA

Paulo Sérgio

Madura United 1

BHAYANGKARA 2

Aos 9' deu o primeiro aviso, com um livre direto a obrigar o guarda-redes adversário a defender para o lado. Depois, abriu o marcador, mostrando mais velocidade que dois defesas rivais e rematando de pé esquerdo (16'), e selou o triunfo com um remate de fora da área (68'). Leva 10 golos no campeonato e é o melhor marcador da equipa.

POLÓNIA

André Martins

Pogon Szczecin 2

LÉGIA 1

Ao décimo jogo da temporada, estreou-se a marcar pelo Légia, amenizando o desaire da equipa orientada por Sá Pinto nos descontos. Na sequência de um canto, surgiu ao segundo poste a cabecear para o fundo das redes.



INGLATERRA

Ivan Cavaleiro

Arsenal 1

WOLVES 1

Recuperou a bola, tabelou com Jiménez e deixou os centrais para trás, abrindo o marcador aos 13' com o seu segundo golo na Premier League.

Diogo Jota

Arsenal 1

WOLVES 1

Rendeu Cavaleiro aos 61' e aos 85' podia ter feito o segundo golo da equipa, após passe de Jiménez, mas a mão direita de Leno não deixou.

Ricardo Pereira

LEICESTER 0

Burnley 0

Alinhou na lateral-direita e a sua vocação ofensiva ficou bem patente em dois lances: aos 55' surgiu a cabecear na área e aos aos 87' tentou a sorte de longe. Porém, em ambas as situações viu a bola passar ao lado da baliza.



Cédric Soares

SOUTHAMPTON 1

Watford 1

Cumpriu a defender, mas teve o azar do seu lado, pois viu a bola bater-lhe ao de leve, no lance que permitiu ao Watford fixar a igualdade.



ALEMANHA

Renato Sanches

Dortmund 3

BAYERN 2

Entrou aos 74' para o lugar de Gnabry e, com um grande cruzamento, ofereceu a possibilidade da igualdade a Ribéry, mas o internacional francês desperdiçou já nos descontos.



ITÁLIA

Bruno Alves

Torino 1

PARMA 2

O relvado pesado devido à chuva fez sobressair o seu poderio físico e ganhou a quase totalidade dos duelos áereos, cotando-se como uma das melhores unidades do Parma. Não tem responsabilidade no golo sofrido.

Miguel Veloso

GÉNOVA 1

Nápoles 2

O estado do relvado, pesado, não se adequou ao seu estilo de jogo, demonstrando ainda não estar nas melhores condições físicas: com o passar do tempo denotou cansaço e foi o primeiro a ser substituído.

Mário Rui

Génova 1

NÁPOLES 2

Cumpriu a defender e a atacar, mas foi um dos principais prejudicados pelo péssimo estado do relvado na segunda parte: o seu corredor esquerdo mal deixava que se jogasse a bola.

João Cancelo

AC Milan 0

JUVENTUS 2

Regressou à titularidade após o "banco" contra o Man. United, na Champions, e quem pagou foi o AC Milan. Foi lateral-direito, médio e ala sem que Rodríguez o conseguisse parar nas arrancadas para o ataque. Numa destas, furou a defesa rossonera e disparou para uma intervenção de recurso de Donnarumma no 0-2.

Cristiano Ronaldo

AC Milan 0

JUVENTUS 2

Sem ter feito o melhor dos jogos pela Juve, ficou associado ao marcador. Após ter visto Donnarumma "travar-lhe" dois remates, à terceira vingou-se: estava no sítio certo para recargar com êxito após o disparo de Cancelo. Em 12 jogos na Serie A leva oito golos e está a apenas um do líder dos artilheiros, Piatek.

HOLANDA

Eduardo

VITESSE 2

Utrecht 1

O guarda-redes efetuou três defesas e foi traído por um desvio de um companheiro, nada podendo fazer no golo sofrido.

André Vidigal

Venlo 3

F. SITTARD 2

Lançado aos 67' com a equipa a perder por 3-0, foi o autor do 3-2 com um cabeceamento certeiro na grande área. Soma dois golos não campeonato holandês, a que junta mais três na Taça.

ESPANHA

Antunes

GETAFE 0

Valência 1

Aos 88' aproveitou um buraco para criar perigo para a baliza contrária, mas o remate saiu torto.

Gonçalo Guedes

Getafe 0

VALÊNCIA 1

Na fase inicial foi dos mais inconformados da equipa, criando diversas ocasiões que os companheiros, sobretudo Rodrigo (desinspirado), não souberam aproveitar.

Rúben Vezo

Getafe 0

VALÊNCIA 1

Entrou aos 85' para a lateral-direita e com a missão de segurar a vantagem, mas quase comprometia: abriu espaço nas costas valendo-lhe a falta de pontaria de Antunes.

Paulo Oliveira

Valladolid 0

EIBAR 0

Com alguns sobressaltos pelo meio, conseguiu ajudar a manter a sua baliza a zeros, apesar de ter trabalho extra na parte final, devido à expulsão de um companheiro aos 72'.

William Carvalho

Barcelona 3

BÉTIS 4

Deu um recital em Camp Nou, naquela que foi considerada a sua melhor exibição no Bétis. Com um passe a rasgar, lançou Firto Junior para o 0-1 e, depois, conduziu a jogada do 0-2. Foi dono e senhor do meio-campo, com uma taxa de 91% de sucesso nos passes: fez 47, sendo quatro deles longos. Atuação que levou o jornal "Marca" a considerá-lo o melhor em campo.

Rúben Semedo

Alavés 2

HUESCA 1

Teve uma tarde para esquecer. Colocou Jony em jogo no lance do 1-0 e foi o grande responsável pelo golo do triunfo do Alavés: anulou bem um ataque, mas depois quis sair a jogar e fez um passe para o rival Sobrino disparar para o fundo das redes. E assim, o Huesca segue último com seis pontos.

POLÓNIA

Flávio Paixão

LECHIA 1

Cracóvia 0

Fez valer o instinto matador para manter a equipa no comando do campeonato. Surgiu nas costas da defesa rival isolado ao segundo poste a cabecear com êxito para o décimo golo no campeonato.

TURQUIA

Quaresma

BESIKTAS 1

Sivasspor 2

Com um cruzamento da direita, colocou a bola na cabeça de Yalcin para o golo inaugural. Foi a oitava assistência do internacional luso na liga turca.

Hélder Barbosa

Antalyaspor 1

AKHISAR 2

Abriu o marcador aos 67' com um desvio subtil de pé esquerdo na cara do guarda-redes. Foi a sua estreia a marcar esta época.

Miguel Lopes

Antalyaspor 1

AKHISAR 2

Desmarcou-se à ponta de lança, surpreendeu os rivais e assegurou o triunfo picando a bola por cima do guarda-redes. Foi a melhor forma de assinalar o primeiro golo da temporada.

CHIPRE

Alex Soares

Doxa 1

Omónia 2

Recebeu a bola de costas para a baliza e com um rival atrás de si, rodou rápido e desferiu um remate colocado para o golo do triunfo e, também, o seu primeiro da temporada.

ROMÉNIA

Diogo Salomão

DÍNAMO BUCARESTE 1

Steaua 1

Conduziu e cruzou no lance em que a equipa conquistou uma grande penalidade. Assumiu a responsabilidade, converteu o penálti e chegou aos cinco golos no campeonato.