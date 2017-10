Figo explica cargo na UEFA e destaca: "Messi já não surpreende"

O antigo futebolista português, Luís Figo, assumiu o cargo de conselheiro para o futebol da UEFA

Luís Figo concedeu uma entrevista à rádio Cadena Cope, onde detalhou as funções que irá desempenhar como conselheiro para o futebol da UEFA.

"Vou ser assessor do presidente [Aleksander Ceferin] para tudo o que esteja relacionado com o futebol: os aspetos técnicos, as leis do jogo, a evolução das regras. Tudo o que tenha a ver com o futebol em geral. Ao estar ao lado do presidente tenho que estar dentro da estrutura e funcionamento da UEFA, dia a dia. Estive um par de vezes com o presidente, antes de ele me ter convidado para este cargo. Depois de referir que seria positiva a minha contribuição na organização, convidou-me a assumir este cargo, que é um orgulho e uma honra", atirou o antigo futebolista português, que abordou ainda a prestação de Lionel Messi com a seleção argentina.

"Já não nos surpreende que Messi tenha tido a atuação que teve com a Argentina. Estamos habituados a que renda jogo atrás de jogo. As pessoas no futebol não duvidavam de que a Argentina estaria no Mundial", rematou.