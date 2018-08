Avançado ex-Vitória de Guimarães foi titular no dérbi londrino entre equipas sub-23

Xande Silva estreou-se esta segunda-feira pelo West Ham e logo num dérbi londrino do campeonato inglês de sub-23. Frente ao Tottenham, o ex-Vitória de Guimarães marcou os três golos da vitória dos "hammers" por 3-1, que até começaram por estar a perder.

O PRIMEIRO GOLO

Recorde-se que o extremo de 21 anos era um dos jogadores que não estavam nos planos de Luís Castro para fazer parte do plantel 2018/19 e, por isso, a proposta do West Ham foi aceite pela SAD do Vitória de Guimarães, num negócio que terá rendido cerca de 1,5 milhões de euros, sendo que a SAD vitoriana terá acertado ficar com dez por cento das mais-valias de uma futura venda do jogador, contratualmente ligado ao clube até 2021 e com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.