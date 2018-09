"Estava na Arábia quando Jesus foi apresentado e não se falava de outra coisa"

Jorge Jesus será adversário de Pedro Emanuel. Vão defrontar-se logo a seguir ao Natal... em Portugal, porque na Arábia Saudita a quadra não é festejada. Há uma natural expectativa do técnico do Al Taawon.

Pedro Emanuel sucedeu a José Gomes no Al Taawon, mas não será o único português a disputar a liga da Arábia Saudita. Jorge Jesus é o treinador do Al-Hilal, um dos mais fortes candidatos o título: "Já estava na Arábia quando ele foi apresentado e não se falava de outra coisa. Teve uma grande repercussão mediática e foi mais uma prova de que o campeonato da Arábia Saudita vai ter muita qualidade. Como disse, o upgrade que foi feito, com o alargamento do número de estrangeiros em cada equipa, dará mais oportunidade de as equipas se reforçarem com bons valores, como está a acontecer."

Para os árabes não há Natal, e pelo menos para dois portugueses a quadra vai ser passada a trabalhar. Isto porque Pedro Emanuel e Jorge Jesus defrontam-se a 27 de dezembro. "Será a última jornada e, até lá, espero ter a minha equipa em bons índices competitivos e a corresponder ao que esperam dela e ao que nós próprios esperamos." O duelo com Jesus vai ser "apenas mais um", embora com a curiosidade de estarem frente a frente treinadores portugueses. "Será um prazer defrontá-lo", confessa Pedro Emanuel, que reforça o interesse que os árabes têm pelo futebol. "Basta dizer que o Al-Hilal é o quinto clube do mundo com mais visualizações nas redes sociais. Isso diz bem da dimensão do futebol por aqui", conta o treinador a O JOGO, que espera fazer uma época tranquila e passar os princípios futebolísticos que advoga, como o equilíbrio a atacar e a defender.