Em noite para esquecer, Cech deu camisola a Carvalhal e o técnico explicou tudo

O Swansea venceu na receção ao Arsenal, em jogo da 25ª jornada da Premier League.

A noite de terça-feira não foi de boas memórias para Petr Cech. O guarda-redes do Arsenal esteve em foco no encontro entre o Swansea e o Arsenal, que terminou com o triunfo galês por 3-1, ao entregar a bola a Jordan Ayew no lance do segundo golo da equipa orientada por Carlos Carvalhal, que deixou os "swans" em vantagem pela primeira vez no desafio.

No final da partida, o treinador português dirigiu-se ao guardião de 35 anos e ficou à conversa com o internacional checo, acabando por receber a camisola de jogo do futebolista dos "gunners". O momento não passou em claro à imprensa britânica, que acabou por questionar Carlos Carvalhal sobre os motivos que levaram à oferta de Petr Cech.

"O meu filho tem 20 anos e é um grande fã de futebol. Ele nunca me tinha pedido a camisola de um jogador, mas, para este jogo, ele perguntou se eu podia tentar trazer a camisola do Petr Cech. Eu disse-lhe que não conhecia o Petr e que por isso seria difícil. Mas ele é um grande guarda-redes, uma boa pessoa e gentilmente ofereceu-me a camisola", explicou Carvalhal, em declarações reproduzidas pelo Wales Online.