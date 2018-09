Élio Martins apela a mão firme da FIFA face ao momento atual no futebol indonésio

Liga da Indonésia está suspensa após um adepto ter sido assassinado.

O avançado português do Bhayangkara, Élio Martins, encara com "muita tristeza" o que se está a passar no futebol na Indonésia, suspenso após um adepto ter sido espancado até à morte, e apela a "mão firme da FIFA".

"Até nós, jogadores, não estamos a salvo. É sempre muito caricato e inseguro e a Liga, o sindicato e até mesmo a FIFA têm que ter mão firme nestas situações. Isto não é futebol, mas sim canibalismo", considerou Élio Martins, em declarações à agência Lusa.

A federação indonésia de futebol suspendeu a Liga 1 por um período indeterminado, por respeito à família da vítima, assim como para a investigação do incidente e a aplicação de sanções.

Um grupo de adeptos do Persib terá espancado até à morte Haringga Sirila, apoiante do Jakarta Persija, antes do início do jogo de futebol que opôs as duas equipas. O episódio ocorreu fora do estádio Lautan Api, em Bandung, a cerca de 150 quilómetros a leste da capital, Jacarta.

"É muito grave e ainda para mais com crianças a ver. As cenas são muitos fortes e eu próprio nem quis ver o vídeo de tão cruel que é. Parece que não somos seres humanos com tanta crueldade no futebol hoje em dia", considerou Élio Martins.

Vídeos que circularam nas redes sociais da Internet mostram uma multidão de adeptos à volta do corpo de Haringga, alguns deles a comemorar.

A Polícia de Bandung identificou oito pessoas como suspeitas na morte do indonésio, embora tenha sublinhado que muito mais pessoas poderiam estar envolvidas.

"Em vez de melhorar a nível mundial só piora em todos os campos e em todas as frentes. Estou mesmo chocado. Ainda por cima porque estou só, a minha família encontra-se em Portugal", explicou o avançado luso.

"Nós não sabemos quando recomeça o campeonato nem muito menos quando acaba. Era para acabar a 9 de dezembro, mas pelos vistos está complicado", adiantou Élio Martins, acrescentando que também está difícil saber alguma informação.