Raheem Sterling saiu em defesa do internacional português, acusado de racismo devido a uma brincadeira com o companheiro de equipa Benjamin Mendy.

O caso adquiriu grandes proporções em Inglaterra e continua a fazer correr muita tinta: Bernardo Silva foi acusado de racismo depois de uma brincadeira com Benjamin Mendy, companheiro de equipa no Manchester City, em que, através de uma publicação no Twitter, comparou o francês aos famosos bombons "Conguito".

O próprio Mendy, de acordo com a imprensa britânica, enviou uma carta à Federação Inglesa , em defesa do internacional português e, agora, foi a vez de Raheem Sterling comentar o sucedido, ilibando Bernardo.

"Penso que é triste ver alguém como Bernardo desanimado durante toda a semana. Ele não é assim. São grandes amigos e é triste ver isto. Ele não está errado, mas, ao mesmo tempo, consigo ver onde as pessoas pensam que ele errou. Precisamos de ser mais inteligentes nas redes sociais", afiançou o extremo inglês, prosseguindo:

"Tudo o que dizemos ou fazemos é julgado de forma muito rápida e é uma situação muito triste. Não há nenhum momento em que ele [Bernardo Silva] utiliza um termo negativo para se referir à cor da pele do Mendy e isso é o mais importante. Tentou fazer uma piada, que não foi a melhor, mas temos de seguir em frente e perceber que não foi intencional", rematou Sterling, que já foi alvo de insultos racistas em jogos da Premier League.