Diretor do Sevilha explica contratação de André Silva: "Faz lembrar outros jogadores"

Avançado português chegou ao clube andaluz por empréstimo do Milan.

André Silva foi oficialmente apresentado como jogador do Sevilha esta terça-feira, já depois de alinhar alguns minutos na derrota do clube andaluz na Supertaça de Espanha. Em conferência de imprensa, Joaquín Caparrós, diretor para o futebol do emblema do país vizinho, justificou a contratação do internacional português.

"É um futebolista que faz lembrar outros que tivemos com esse perfil. Mas há que salientar que agora temos bons avançados, como o Ben Yedder, que na última época apontou 22 golos. (...) O André é um jogador de topo, por quem o Milan pagou 38 milhões de euros em tenra idade", assinalou Caparrós, antes de revelar que o Sevilha estava interessado em Batshuayi, entretanto anunciado como reforço do Valência:

"É verdade que também estávamos interessados em Batshuayi e que falámos com o Chelsea, mas ele optou por jogar a Champions", rematou o dirigente dos sevilhanos.