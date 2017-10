Diogo Jota encanta e justifica oito milhões em cima da mesa

O internacional sub-21 luso ganhou o prémio da Associação de Jogadores Profissionais na votação promovida junto dos fãs. As exibições levam o clube da II liga a avançar para a sua compra em janeiro.

Diogo Jota já conquistou os adeptos do futebol inglês com as suas exibições no Wolverhampton. O internacional sub-21 português foi ontem eleito o melhor jogador do Championship em agosto/setembro pela Associação dos Jogadores Profissionais (PFA, na sigla inglesa) numa votação em que recolheu 44,4 por cento dos votos dos adeptos. Mais do dobro do segundo classificado, Bobby Reid (do Bristol City) que se ficou pelos 21,1 por cento.

No período compreendido pelo prémio, Diogo Jota assumiu-se como a figura da equipa orientada por Nuno Espírito Santo. O avançado português alinhou em 11 jogos do Championship, marcou seis golos e fez uma assistência. Números que ajudaram os Wolves a fixarem-se no segundo lugar da II liga inglesa (a um ponto do líder Cardiff) e também lhe valem a nomeação para melhor jogador do mês por parte da própria Liga.

Sendo o atual melhor marcador da sua equipa, Jota está de tal forma a convencer que o próprio Wolverhampton vai avançar para a sua aquisição definitiva já em janeiro, numa situação em tudo semelhante à protagonizada com Hélder Costa: emprestado pelo Benfica, o extremo foi adquirido em definitivo em janeiro de 2017 a troco de 15 milhões de euros, um recorde para o clube. Agora, a Direção dos Wolves vai tentar fazer o mesmo com Jota. O internacional sub-21 luso está no clube cedido pelo Atlético de Madrid, mas com uma opção de compra de 8 milhões que vai ser acionada.