Depois de Herrera, um novo "caso" no Atlético: "Que se passa com João Félix?"

Imprensa espanhola refere que o português "está longe do nível evidenciado na pré-temporada".

Depois de um arranque de época prometedor, o Atlético de Madrid atravessa agora uma série de três jogos sem vencer e a imprensa espanhola vai procurando respostas para a súbita quebra de rendimento da equipa "colchonera".

O português João Félix foi titular nas seis partidas oficiais da formação orientada por Diego Simeone na presente temporada, tendo marcado um golo: foi frente ao Eibar, na vitória do "Atleti" por 3-2.

Na derrota com a Real Sociedad (2-0) e nos empates frente a Juventus (2-2) e Celta de Vigo (0-0), o ex-Benfica ficou em branco, com o jornal Marca a lançar a questão: "O que se passa com João Félix?"

A publicação do país vizinho aponta que o avançado de 19 anos "está longe do nível evidenciado na pré-temporada" e refere: "Com o rótulo dos 126 milhões de euros que custou, com o sete nas costas e com o peso que leva de ser uma futura estrela do futebol mundial, pede-se muito mais a João".

Recorde-se que, recentemente, a imprensa espanhola lançou uma abordagem semelhante sobre a situação do ex-FC Porto Héctor Herrera no Atlético. Só ao quinto jogo oficial o médio mexicano somou os primeiros minutos com a camisola dos madrilenos, numa estreia para mais tarde recordar: marcou o golo da igualdade frente à Juventus, aos 90 minutos, na primeira jornada da Liga dos Campeões.