De Inglaterra a Itália, passando pela China: o que fizeram os portugueses lá fora

GAZETA DA DIÁSPORA - O JOGO conta-lhe o que fizeram os portugueses por esse mundo fora no último fim de semana, de Espanha à China, passando pela Escócia.

ITÁLIA

JOÃO CANCELO

JUVENTUS-Cagliari 3-1

Um dos jogos menos conseguidos esta época que tão bem lhe tem corrido. Menos influente no ataque que noutras partidas, apesar dos sete cruzamentos, Cancelo foi superado no lance que resultou no golo do empate pelo Cagliari.

CRISTIANO RONALDO

JUVENTUS-Cagliari 3-1

O goleador da equipa teve poucas oportunidades e espaço para fazer o que sabe melhor: rematar. No único tiro que realizou fez tremer os ferros aos 45'+3'. Não marcou, mas assistiu Cuadrado no 3-1 e já leva seis passes para golo esta temporada.

PEDRO PEREIRA

Inter-GÉNOVA 5-0

O lateral direito passou por grandes dificuldades defensivas e nem se aventurou no ataque.

MIGUEL VELOSO

Inter-GÉNOVA 5-0

Entrou aos 58', quando a sua equipa já perdia por 3-0 e mostrou que o treinador errou ao deixá-lo no banco. Fez seis recuperações de bola, 17 passes certos e mudou por completo o dinamismo do Génova.

BRUNO ALVES

PARMA-Frosinone 0-0

O capitão do Parma liderou a defesa local num nulo que colocou fim a uma série de duas derrotas seguidas. Foi o quarto jogo da equipa sem sofrer golos.

INGLATERRA

BERNARDO SILVA

MAN. CITY-Southampton 6-1

Sem participação decisiva em nenhum dos seis golos, embora tendo iniciado a jogada de um deles, voltou a realizar boa exibição, ajudando a manter a alta-velocidade do carrocel do City que deixou confuso o Southampton.

CÉDRIC

Man. City-SOUTHAMPTON 6-1

Engolido, como a restante defesa dos saints, pela avalanche ofensiva dos citizens. No ataque fez dois cruzamentos na primeira parte, um deles perigoso mas bem resolvido por Ederson.

RUI PATRÍCIO

WOLVERHAMPTON-Tottenham 2-3

Sofreu três golos, sem muito que pudesse fazer para evitá-los e ainda realizou cinco defesas que acabaram por manter a sua equipa na luta pelos pontos até ao fim.

RÚBEN NEVES

WOLVERHAMPTON-Tottenham 2-3

Obrigou Lloris a uma extraordinária defesa na segunda parte e transformou com eficácia a grande penalidade que valeu o 1-3. Deu tudo para empurrar a equipa para a frente.

JOÃO MOUTINHO

WOLVERHAMPTON-Tottenham 2-3

Saiu aos 62' depois de um jogo menos conseguido e quando Nuno Espírito Santo procurou dar uma nova dinâmica à equipa.

HÉLDER COSTA

WOLVERHAMPTON-Tottenham 2-3

Saiu aos 84' depois de um jogo esforçado. Criou algumas dificuldades ao lateral esquerdo contrário e fez cruzamentos. Teve ainda um remate perigoso defendido por Lloris.

IVAN CAVALEIRO

WOLVERHAMPTON-Tottenham 2-3

Saiu ao mesmo tempo que Moutinho, após uma partida pouco conseguida.

RICARDO PEREIRA

Cardiff-LEICESTER 0-1

Desta vez titular a lateral direito, o ex-FC Porto teve um bom desempenho defensivo no triunfo dos foxes.

ANDRÉ GOMES

EVERTON-Brighton 3-1

O médio cedido pelo Barcelona continua a ganhar espaço no Everton, tendo cumprido os 90' em bom plano, numa vitória clara da equipa de Marco Silva.

JOÃO CARVALHO

NOTTINGHAM F.-Sheffield United 1-0

O médio contratado ao Benfica voltou a ser decisivo no Forest, assistindo para o único golo do jogo. São já cinco os passes decisivos que leva no emblema do Championship.

ESPANHA

DANIEL CARRIÇO

Real Sociedad-SEVILHA 0-0

Carriço ajudou a anular o ataque da Real Sociedad na deslocação do Sevilha a San Sebastián e saiu do jogio com nota positiva.

GELSON MARTINS

Leganés-At. Madrid 1-1

Titular pela segunda vez esta época, não teve o mesmo impacto que tivera no jogo da Taça do Rei - marcou o golo do triunfo (1-0) sobre o Sant Andreu - e saiu nos minutos finais.

GONÇALO GUEDES

VALÊNCIA-Girona 0-1

De regresso após lesão, Gonçalo Guedes foi ainda assim dos melhores do Valência, num desaire inesperado em casa. O avançado luso teve um remate perigoso às malhas na primeira parte e obrigou Bono a duas boas intervenções, uma terminar a primeira parte e a outra quase no final do jogo.

PAULO OLIVEIRA

EIBAR-Alavés 2-1

O central cumpriu 90' no triunfo sobre a equipa sensação de La Liga, sem culpas no golo sofrido e com exibição segura.

RÚBEN SEMEDO

HUESCA-Getafe 1-1

Viu um cartão amarelo aos 74' quando a sua equipa vencia 1-0. No golo do empate já chegou atrasado à dobra, depois de um colega ter sido ultrapassado.

ANTUNES

Huesca-GETAFE 1-1

O lateral esquerdo continua a ser um indiscutível no Getafe e os desempenhos regulares, como o do fim de semana justificam isso mesmo.

FRANÇA

JOSÉ FONTE

Paris Saint-Germain-LILLE 2-1

O central esteve em bom plano contra o melhor ataque do futebol francês e é azarado no lance do primeiro golo, tendo em conta que após tentar cortar o passe de Neymar a bola seguiu para os pés de Mbappé, que fez um golão de fora da área.

XEKA

Paris Saint-Germain-LILLE 2-1

O melhor médio do Lille diante dos parisienses, batendo-se em termos defensivos e procurando ajudar a equipa a atacar. Fez o único remate à baliza do PSG, tirando o penálti no fim.

RAFAEL LEÃO

Paris Saint-Germain-LILLE 2-1

Passou ao lado do jogo e fez apenas um remate, aos 43', muito ao lado.

RUI FONTE

Paris Saint-Germain-LILLE 2-1

Entrou para o lugar de Rafael Leão e pouco acrescentou.

ANTHONY LOPES

LYON-Bordéus 1-1

Sem hipóteses no remate que resultou no empate, fez duas defesas, a primeira de grande qualidade, voando para desviar com a ponta dos dedos a bola para canto.

PELÉ

Reims-MÓNACO 1-0

Chamado ao jogo ao intervalo, o médio que este ano trocou o Rio Ave pelo Mónaco, só durou em campo até aos 71'. Depois de ver um amarelo aos 58', viu o segundo por uma falta escusada.

ALEMANHA

RENATO SANCHES

BAYERN-Friburgo 1-1

Cumpriu os 90' de jogo e foi abnegado e lutador como é seu timbre. Tentou mais do que uma vez o remate sem êxito e permitiu o cruzamento de que resultado o golo do Friburgo.

CHINA

VAZ TÉ

Shanghai Shenhua-HENAN JIANYE 0-2

Com um bis, o avançado luso garantiu não apenas o triunfo da sua equipa mas também tirou esta dos lugares de despromoção. Soma dez golos no campeonato.

UCRÂNIA

PONDE

Olympik Donetsk-KARPATY 1-2

O avançado formado no Sporting abriu o marcador para a equipa treinada por José Morais, dando sequência ao bom momento: estreara-se a marcar no campeonato no fim de semana anterior e a meio da semana também faturara no triunfo por 1-0 para a Taça.

ESCÓCIA

CANDEIAS

St. Mirren-RANGERS 0-2

O extremo entrou aos 50' para, aos 80', abrir o marcador a favor da sua equipa. Contudo, viu o amarelo nos festejos e voltaria a ser admoestado no 2-0, sendo expulso aos 90'+3'.

POLÓNIA

FLÁVIO PAIXÃO

LECHIA GDANSK-Lech Poznan

O avançado português decidiu o jogo com um pontapé de fora da área e já leva nove golos no campeonato.