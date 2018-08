China: Vítor Pereira perde e sai furioso

Tensão após derrota do Shanghai SIPG: técnico luso não se conforma com arbitragem. "Nunca tinha visto nada assim", disse.

Vítor Pereira mostrou-se indignado com a permissividade do árbitro, no final de um jogo tenso em que a sua equipa, o Shanghai SIPG, perdeu por 1-0 no terreno do Dalian Yifan, penúltimo da liga chinesa, com um golo do ex-colchonero Yannick Carrasco.

O encontro teve inúmeras interrupções e dureza excessiva, o que levou a protestos e à expulsão do técnico de guarda-redes do SIPG. "Não vou falar do jogo porque o que aconteceu não foi um jogo. Era impossível ganhar ou levar pontos", acusou Vítor Pereira no final. "Não me lembro de um jogo como este, nunca tinha visto nada assim", acrescentou, inconformado após perder a ocasião de alcançar o Beijing Guoan na liderança.

Entretanto, um repórter de Xangai também foi expulso da sala por perguntar a Schuster (técnico do Dalian) se as muitas faltas tinham sido estratégicas.