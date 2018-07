Cerveja, hambúrgueres e Miguel Cardoso numa "guerra" no Nantes

Imprensa francesa fala em insatisfação com os métodos do treinador português

Nem tudo são rosas em Nantes. Miguel Cardoso entrou com elogios vários à ideia de jogo e ao perfil de posse e de jogo atrativo que tenta incutir nas suas equipas, porém as críticas começam agora a surgir, ainda em momento de pré-temporada. O jornal "Presse Océan" dá conta da insatisfação de dois dos mais experientes jogadores do plantel. O guarda-redes romeno Ciprian Tatarusanu (32 anos) e o defesa Nicolas Pallois (31), ambos no Nantes desde 2017, estão no epicentro e as suas saídas são já avançadas pela Imprensa francesa. O rigor do treinador português e a pouca flexibilidade nos princípios de jogo que defende são motivos de descontentamento, contudo o plantel da equipa da Ligue I reivindica até as mudanças estruturais que o ex-técnico do Rio Ave implementou. E os episódios têm-se acumulado.

Cardoso exige um código de vestuário e também definiu regras na comunicação à Imprensa. A influência do pensamento do timoneiro de 46 anos tem-no categorizado como um "obcecado pelo controlo", expressão utilizada pelos críticos de Pep Guardiola. Após dez dias de estágio em Haute-Savoie, intensos no que ao físico diz respeito, não caiu bem ao grupo a desaprovação de Cardoso, irritado por os seus jogadores terem comido hambúrgueres e bebido cerveja.

Três jogadores insatisfeitos já pensam em sair do Nantes. Plantel não quer regras tão apertadas e até hambúrgueres e cervejas estiveram no centro do desagrado. "Obcecado pelo controlo", diz-se em França

O jornal "Presse Océan" vai mais longe e pormenoriza como a exigência da equipa técnica lusa está a afetar os jogadores. "A rigidez do professor Cardoso, que quer todo o controlo [recuperação, vestuário] e que tentou um segundo jogo no mesmo dia, começa a irritar", pode ler-se no jornal, que detalha até as insatisfações: "Ciprian Tatarusanu não gosta do treinador de guarda-redes, César Gomes, e questiona as suas aptidões. O divórcio está consumado. No caso Pallois, seguido pelo Sevilha, há atmosfera tensa por não querer regras tão restritivas." O atacante Emiliano Sala também está na porta de saída.