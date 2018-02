Carvalhal volta a deliciar ingleses com nova analogia e expressão tipicamente portuguesa

Treinador do Swansea voltou a sacar das habituais analogias no final do jogo frente ao Burnley, que os swans venceram por 1-0.

Os números de Carlos Carvalhal no Swansea impressionam e não é caso para menos. Desde que assumiu o comando dos swans, no final de dezembro, realizou 11 jogos, entre Liga e Taça, e perdeu apenas... um, na receção ao Tottenham. Ao todo, são seis vitórias, com os gigantes Liverpool e Arsenal entre as vítimas, e quatro empates.

Carvalhal mudou o rumo do Swansea - que ocupava o último lugar da tabela aquando a sua chegada - e já é um herói para os adeptos dos galeses, levando a equipa para a zona de segurança no 15.º lugar. No entanto, não são só os adeptos que mostram gostar do treinador português, que já é um sucesso com os jornalistas ingleses. No final da vitória frente ao Burnley (1-0), Carvalhal sacou das habituais analogias e até de uma expressão tipicamente portuguesa.

"Quando aqui chegámos, estivemos no mar profundo. Era muito profundo e negro. Não víamos peixes. Ganhámos alguns jogos para podermos colocar os nossos narizes fora de água. Foi a primeira vez que conseguimos sentir o ar fresco. Mas neste momento só começámos a nadar e podemos ir para a costa. Mas para isso, temos de continuar a nadar", apontou.

Para explicar a vitória dos swans sobre o 7.º classificado, Carvalhal falou em carne e no assador. "Há uma famosa expressão portuguesa, da autoria do Quinito, que normalmente usamos quando fazemos a pressão de hoje, que é: "colocámos a carne toda no assador". Terminámos a partida com o Clucas na esquerda e três avançados no ataque", atirou.