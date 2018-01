Carvalhal aponta receita para Renato Sanches, mas avisa: "Não estabeleço diferença"

Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Swansea na última semana

Carlos Carvalhal falou sobre as duas prestações de Renato Sanches no Swansea. O treinador português, que chegou ao clube galês na última semana, relembrou ainda o percurso do internacional português, mostrando-se convicto de que o médio de 20 anos protagonizará uma boa segunda metade de época nos "swans".

"[O Renato] Ele é um rapaz e ainda está a crescer. Não é um jogador que sabe tudo sobre futebol. Ele encontra-se no processo para se tornar num melhor jogador. Esteve muito bem no Benfica e esteve muito bem com a seleção portuguesa, mas necessita de melhorar algumas coisas e de aprender. Além disso, também precisamos de vencer e ganhar confiança", começou por referir Carlos Carvalhal, em declarações reproduzidas pelo WalesOnline.

"Demos-lhe um papel claro no último jogo [vitória sobre o Watford por 2-1] e neste também [derrota com o Tottenham por 2-0]. No primeiro jogo, ele não começou tão bem, mas na segunda parte jogou a um nível melhor e um penso que apenas dias depois ele subiu outro patamar [jogo com o Tottenham]. Acredito que ele vai estar em melhor nível no futuro porque o Swansea contratou um jogador realmente muito bom. É um rapaz que ainda está a aprender, mas ainda não é um jogador feito a quem possas meter na equipa e dizer joga e faz as tuas coisas. O meu 'feeling' é o de que ele precisa de um papel e de confiança. Acredito que ele vai fazer uma segunda metade de temporada muito boa", acrescentou.

No entanto, o treinador português reiterou que Renato Sanches não recebe, nem irá receber qualquer tratamento especial. "Não estou a comunicar muito com ele, posso adiantar. Falo com ele em inglês a maior parte do tempo, tal como falo com o resto dos jogadores. Não estabeleço diferença para ele. O que lhe digo é o que digo aos outros jogadores de forma a dar-lhes confiança para que acreditem neles próprios e para lhes dar tarefas claras quando têm a bola e quando não têm a bola. Acho que estiveram muito bem até agora e penso que o Renato também", rematou.