Carlos Carvalhal: "Espero não me sentar no banco errado"

O Swansea visita no sábado o Sheffield Wednesday, casa do técnico nas últimas duas épocas, antes de sair em dezembro.

O Swansea tem no sábado a oportunidade de atingir pela terceira vez na sua história as meias-finais da Taça de Inglaterra, após as de 1925/26 e 1963/64. E vai fazê-lo na visita ao Sheffield Wednesday, em Hillsborough, casa de Carlos Carvalhal desde 30 de junho de 2015 até ao "divórcio" a 24 de dezembro último. Este regresso ao clube da II liga foi o tema mais abordado ontem pelo técnico que, mais uma vez surpreendeu a Imprensa inglesa, recordando um episódio caricato após ter trocado o Besiktas pelo Istambul BB em 2012. "Após a minha saída, lembro-me de que no primeiro jogo contra o Besiktas cometi o erro de me sentar no banco errado", revelou o treinador português, entre sorrisos. "Espero que isso não suceda agora. Conheço bem a minha antiga casa", acrescentou.

Por conhecer bem o Wednesday, Carvalhal antevê dificuldades, até porque Lucas João soma três golos nos últimos três jogos, o triplo dos que tinha quando o compatriota era o seu técnico. "É um bom jogador. Trouxemo-lo do Nacional [em 2015], começou bem e até foi à Seleção. O Wednesday é uma boa equipa e se recuperar todos os jogadores pode ser excelente", salientou o treinador do Swansea, moralizado pela recuperação encetada na Premier League - do último saltou para o 16º lugar. Por isso, apesar de garantir que vai "apresentar uma equipa forte" e festejará se atingir a meia-final, Carvalhal realça que "a prioridade é a permanência na Premier League". "Isso é garantido", insistiu.