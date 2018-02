Carlitos responde ao presidente depois do polémico afastamento

Carlitos estreou-se a jogar na época, ajudando a equipa a voltar aos triunfos quatro dias depois de ter sido inscrito. Afastamento decidido pelo máximo responsável.

A temporada de Carlitos no Sion começou no domingo. O extremo-esquerdo, que passou por Benfica e Estoril, sofreu uma lesão na púbis na pré-época e, depois, não foi inscrito por decisão do presidente, que só recuou a 14 de fevereiro: no último dia do mercado na Suíça, o jogador português foi inscrito, convocado e lançado no onze inicial, ajudando o Sion a reencontrar-se com as vitórias, após seis desaires seguidos, no 3-1 ao Lausana. Não marcou, mas foi considerado o MVP e saiu ovacionado pelos adeptos quando foi substituído (57") e eleito para a equipa da jornada por toda a Imprensa.

A O JOGO, Carlitos assumiu não ter ainda ouvido uma justificação para a sua não inscrição. "Ninguém sabe porque não fui inscrito. Foi uma decisão do presidente Christian Constantin que não a explicou a ninguém", revelou o extremo, de 35 anos, adiantando que após a recuperação passou "a treinar com a equipa de sub-21 desde novembro" e levantando uma possibilidade para essa situação: "Quando me lesionei, o treinador era o italiano Paolo Tramezzani, que me autorizou a fazer a recuperação em Portugal. Depois, quando voltei era o espanhol Gabri o técnico. Este disse-me que contava comigo, mas só depois soube que eu não estava inscrito. Se calhar o presidente ficou chateado por ter ido recuperar para Portugal."

Com a equipa no último lugar do campeonato suíço, o regresso de Carlitos foi celebrado pelos fãs, companheiros e sobretudo pelo novo treinador, o suíço Maurizio Jacobacci, que o orientou nos sub-21. "Ele já queria contar comigo para o jogo com o Lugano, que perdemos, e agora disse-me que já estava com saudades de ver um jogador bater na bola como eu", revelou o extremo, confiante de que a "equipa vai conseguir a permanência na I Divisão" e desvendando que no jantar do plantel desta semana não vai pagar nada por ser dos mais antigos.

Tendo em conta que o contrato expira no verão, Carlitos assume que "gostava de voltar a Portugal", mas realça: "Nunca se sabe o dia de amanhã."