Bruno Baltazar deixa o APOEL após vencer jogo marcado por confusão

O clube cipriota anunciou a rescisão amigável do contrato com o treinador português

APOEL, campeão do Chipre, anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o treinador português Bruno Baltazar para a rescisão do contrato.

Segundo o clube cipriota, tratou-se de uma rescisão amigável com Bruno Baltazar, de 41 anos, que foi o sétimo treinador nas últimas três épocas a orientar a equipa, e que será agora substituído interinamente pelo adjunto Giorgios Kostis.

A rescisão com Baltazar surge 24 horas depois da vitória do APOEL sobre o Ermis por 1-0, na estreia do campeonato, após a qual o treinador português foi expulso pelo seu envolvimento numa confusão que se gerou já depois do apito final do árbitro.

O treinador português tinha sido contratado em março último, mas o fracasso do APOEL no apuramento para a Liga dos Campeões e, depois, na Liga Europa, prova na qual foi eliminado no play-off frente ao Astana, após cinco anos a competir na UEFA, deixou muitos adeptos dececionados com o desempenho da equipa.

Esta época, a equipa ficou às portas da Liga Europa, depois de ter sido eliminada no play-off da competição frente ao Astana. Este domingo, como foi referido, tinha entrado da melhor maneira na liga cipriota, com uma vitória ante o Ermis.

Bruno Baltazar foi treinador do Sintrense, Casa Pia, Atlético e Olhanense, adjunto da seleção das Filipinas, técnico principal do El Jaish, do Catar, e dos cipriotas do AEL Limassol.