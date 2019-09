Brasil rendido ao Flamengo de Jorge Jesus: "Transforma o Palmeiras em Avaí"

Desconfiada desde o momento do anúncio de Jorge Jesus, a imprensa brasileira está finalmente rendida ao desempenho do Flamengo do treinador português

De início as dúvidas e até as críticas sobre a opção do Flamengo, agora, com o clube carioca no topo da classificação do Brasileirão - para o qual muito contribuíram as cinco vitórias consecutivas -, a imprensa brasileira parece, finalmente, rendida ao treinador português: "Não é questão de ser o líder contra o último, é como os jogadores do Flamengo se comportam em campo. Eles jogaram exatamente da mesma maneira do jogo com o Palmeiras. Com a mesma ocupação de espaço, mesmas trocas de posição, mesmas trocas de sistema de jogo com a partida em curso", afirmou o jornalista Luís Roberto na Sport TV do Brasil. Uma ideia corroborada pelo comentador André Rizek, para quem " qualidade do Flamengo hoje em dia é tão grande que transforma o Palmeiras em Avaí e o Avaí em Palmeiras".

No mesmo canal de televisão há mais quem pense o melhor do Fla com Jorge Jesus no comando técnico: "O que está a chamar a atenção no Flamengo não é só o resultado. A forma como a equipa está a jogar, uma intensidade, uma força, uma qualidade impressionante. E depois joga assim contra o Palmeiras e passa por cima do Palmeiras, joga assim contra o CSA e passa em cima do CSA. Não há diferença", referiu Bob Faria no programa Redação Sport TV, que mais à frente destacou a importância de reforços como Rafinha e Filipe Luís.