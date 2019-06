Boa Morte recorda Wenger, Scolari e Carlos Queiroz

Luís Boa Morte vai ser adjunto de Marco Silva no Everton.

Luís Boa Morte está ansioso por começar a trabalhar no Everton, onde vai ser adjunto de Marco Silva no lugar de João Pedro Sousa, que assumiu o comando técnico do Famalicão. Boa Morte conhece bem Marco Silva, com quem trabalhou no Sporting, e por isso está identificado com o líder da equipa técnica do clube inglês. "Quando ele esteve no Sporting, eu estava com os sub-23 lá, depois mudei-me para os sub-19, pelo que o conheci antes", revelou Boa Morte em declarações à evertonfc.tv.

O antigo jogador de Arsenal, Southampton, Fulham e West Ham explicou que guarda "um pouco de todos os treinadores" com quem trabalhou, como foram os casos de Arsène Wenger, no Arsenal, Jean Tigana no Fulham ou Luiz Felipe Scolari e Carlos Queiroz na Seleção Nacional.

"Guardámos coisas sempre de todos os treinadores com quem trabalhámos. Peguei coisas de Jean Tigana definitivamente, Arsène Wenger, Chris Coleman, de Steve Clarke e Kevin Kean", afirmou o antigo jogador que fez 296 jogos na Premioer League. "Há treinadores fora do campeonato dos quais não me esqueço, como por exemplo Luiz Felipe Scolari ou Carlos Queiroz", acrescentou o adjunto do Everton que se define como "um treinador intenso" e "muito apaixonado" pelo que faz.