Bétis louco com as camisas de William Carvalho: "Onde as compras?"

Jogador partilhou foto da casa em Sevilha e o clube reagiu

O Bétis de Sevilha está eufórico com William Carvalho e nem as vestes do jogador português passam despercebidas. Este domingo, depois do português ter partilhado uma foto no jardim da nova casa em Sevilha, o Bétis respondeu com uma publicação nas redes sociais falando das camisas que o médio usa. "Onde as compras? Quantas guardas no armário? Quais as cores preferidas? Já é altura de se fazer uma reportagem sobre essas camisas espetaculares."