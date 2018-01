Bernardo Silva: "Ederson é o guarda-redes perfeito"

O médio português não poupou elogios ao guardião brasileiro.

Em declarações ao site dos Citizens, o internacional português, Bernardo Silva, falou sobre o guarda-redes Ederson, com quem se cruzou no Benfica em 2009, e que considera ser uma grande mais valia para o plantel: "Acho que toda a gente já viu que Ederson é um dos melhores guarda-redes do mundo. Com as mãos, com os pés... ele é tão calmo e tão bom naquilo que faz", elogia o médio luso.

A versatilidade do guardião brasileiro terá sido um fator de eleição para Pep Guardiola, algo que Silva dá também enfatiza: "Ele é o guarda-redes perfeito para o nosso estilo de jogo - é como outro jogador de campo, porque sabe jogar com os pés e tem vindo a fazer um fantástico trabalho", sentencia o médio, acrescentando que o brasileiro dará confiança à equipa e que "provavelmente ele é um dos melhores do mundo", conclui.

O português, que não chegou a jogar com o guarda-redes no Benfica por ser mais novo e não estar ao serviço da equipa principal, não escondeu a admiração pelo colega "Éramos muito chegados, mesmo quando treinávamos em diferentes grupos. Já o conheço desde os meus 14 anos", confidencia o médio do Manchester City.