Bernardo Silva enganou adepto do United antes de assinar pelo City

Português estava a caminho de Manchester para assinar pelo Manchester City quando foi interpelado por um adepto do Manchester United.

Tido como uma das maiores promessas do futebol europeu, Bernardo Silva tem brilhado ao serviço de Pep Guardiola no Manchester City. O português, que trocou o Mónaco pelos citizens em 2017, chegou a estar ligado ao Manchester United de José Mourinho, tanto que até foi forçado a "enganar" um adepto dos red devils quando viajava até Manchester para assinar contrato com o City.

Em entrevista ao jornal The Sun, o português explicou que foi interpelado por um adepto do United que viajava no mesmo voo, adepto esse que congratulou Bernardo pela decisão de assinar pelo Manchester United. O jogador, porém, manteve-se em silêncio, sabendo que o empresário Jorge Mendes já tinha apalavrado a transferência de mais de 45 milhões para o City. Ao final do dia, as fotografias de Bernardo com a camisola dos citizens saíram a público.

"Havia um homem no avião que achava que eu ia para o Manchester United. Era um adepto do Manchester United e não lhe disse que estava enganado. Mas sim, muitas pessoas não sabiam para onde eu ia", afirmou, antes de continuar.

"Ouvi falar do interesse e tenho amigos no Manchester United. Um dos membros do staff do United esteve comigo no Mónaco. O treinador, é claro, é português e já o conheci. O Lindelof e o Matic foram meus colegas no Benfica. Mas se tiver de ser preciso, a única proposta oficial que o meu empresário recebeu foi do City. Fiquei muito feliz por ter uma oferta tão vantajosa de um clube fantástico, por isso tenho de pensar que foi a decisão certa", rematou.