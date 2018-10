Antero Henrique e Tuchel: luta pelo poder nos bastidores do PSG

À margem do PSG-Nápoles, o L'Équipe dá conta da tensão entre o treinador alemão e o director desportivo português, ex-FC Porto.

Na véspera do Paris Saint-Germain-Nápoles, para a Liga dos Campeões, com o clube francês em estado de graça, a manchete do diário desportivo L'Équipe dá conta de um alegado "braço de ferro" entre o director desportivo, Antero Henrique, e o treinador Thomas Tuchel. Em causa estará a tentativa de estender a respectiva influência aos vários departamentos, através da nomeação de pessoas de confiança. Em causa estará, actualmente, a vaga no departamento médico, para onde o alemão Tuchel terá tentado levar um elemento do Borússia Dortmund e o ex-dirigente do FC Porto estaria na disposição de contratar um português.

Thomas Tuchel (no início da época) e Antero Henriques (há 16 meses) foram ambos escolhidos para o PSG pelo proprietário do clube, Nasser al-Khelaifi. O L'Équipe elenca os homens de confiança de cada um e aponta o coordenador desportivo, o brasileiro Maxwell, que se mantém próximo do dirigente português e se terá aproximado também do treinador, como um candidato natural ao lugar de Antero Henrique, no futuro, numa perspectiva de progressão na carreira.