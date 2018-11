Milan ou Sevilha? André Silva passa a palavra

A semana de André Silva tem sido quase perfeita, se calhar mesmo perfeita

André Silva está a viver uma segunda vida no Sevilha, marcando golos e somando exibições capazes de calar quem duvidou o avançado durante a desastrosa campanha passada no Milan. Pouco dado a palavras, o português vai marcando pontos na liga espanhola sem deixar de ser a Seleção Nacional necessita que seja, um goleador.

No espaço de uma semana, André Silva marcou no empate de Portugal com a Polónia, viu Joaquin Caparrós, diretor geral do Sevilha, anunciar a intenção de acionar uma opção de compra do jogador ao Milan e conseguiu ainda marcar o golo da vitória este domingo que coloca a equipa andaluza no topo da classificação na liga espanhola.

Perante o sucesso, o avançado opta pelo habitual discurso do coletivo e mantém a mesma espécie de registo quando a pergunta foi sobre o futuro: "Nada sei sobre isso, limito-me a treinar e a fazer o meu trabalho. O resto não passa por mim. Sou jogador do Sevilha, estou a jogar, estou feliz. O resto é com o meu agente", disse no final do Sevilha-Valladolid (1-0) deste domingo.