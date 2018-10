André Silva: "Não esperava sete golos e estas vitórias"

Internacional português comenta arranque fantástico de temporada no Sevilha.

André Silva está a protagonizar um arranque de época estupendo no Sevilha, tendo já sete golos marcados no campeonato espanhol, o que lhe vai valendo o estatuto de melhor marcador do campeonato até ao momento. "Jogo pelo Sevilha, mas sou jogador do Milan. Não tenho resposta para o que se passou no ano passado. Sei que agora me sinto bem e que tenho vontade de fazer mais golos, ganhar mais jogos com a equipa", afirmou o internacional português à rádio do clube.

"Não esperava sete golos e estas vitórias. Sempre fui positivo, mas não imaginava isto. Estou bem no campo, mas é graças à equipa e ao treinador, que me ajudam a estar bem aqui", continuou o ex-jogador do FC Porto.

"Quando vim para o Sevilha havia pessoas que confiavam em mim, mas também outras que pensavam que podia não fazer nada, mas isto é futebol. Pessoas que pensavam que não ia ajudar. Em todos os clubes há pessoas assim, mas o mais importantessão os que estão connosco", vincou.