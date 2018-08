André Silva fala de William Carvalho na apresentação no Sevilha

O diretor desportivo do Sevilha, Joaquín Caparrós, recordou que o Milan pagou 38 milhões de euros pelo avançado

André Silva afirma que as "primeiras impressões" no Sevilha, onde vai jogar por empréstimo do Milan, "são magníficas". "Estou muito contente, tenho muita vontade que comece a Liga. Estou agora no Sevilha e só vou falar no Sevilha. Há aqui jogadores conhecidos por todos, eu conheço bem William Carvalho, mas está noutra equipa [Bétis]", afirmou o avançado, de 22 anos, na sua apresentação oficial como jogador do clube espanhol.

Assegurando que "todos os avançados são goleadores", André Silva enalteceu a "importância de ajudar o Sevilha a ganhar". O internacional português apresentou-se como um jogador que gosta de ter a bola e disse que conta enquadrar-se bem no campeonato espanhol.

Caparrós explicou que o médio francês Steven N'Zonzi está a cumprir testes médicos na Roma, para uma futura incorporação na equipa italiana, semifinalista da Liga dos Campeões da época passada.

O diretor desportivo do Sevilha, Joaquín Caparrós, recordou que o Milan pagou 38 milhões de euros pelo avançado, para atestar tratar-se de "um futebolista de topo".