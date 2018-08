André Silva explica escolha e fala sobre Layún e William

Avançado português foi apresentado no Sevilha.

André Silva foi apresentado esta terça-feira como jogador do Sevilha. O avançado chega a Espanha por empréstimo do Milan, sendo que o clube espanhol fica com opção de compra sobre o internacional português.

O jogador, refira-se, já se estreou pelo Sevilha na derrota frente ao Barcelona, referente à Supertaça de Espanha, mas só agora foi oficialmente apresentado. Aos jornalistas, André Silva explicou a escolha.

"O treinador queria-me aqui e vim porque gostava de estar no Sevilha, com as pessoas que me queriam e penso que tanto eu como os outros avançados estamos prontos para jogar", afirmou o jogador.

O avançado ex-FC Porto falou também sobre a liga espanhola, um campeonato onde acredita que pode explorar as suas qualidades. "A liga espanhola é conhecida por todos, tem grandes jogadores e equipas muito boas. Gosto muito de ter a bola, do contra-ataque, gosto de jogar futebol e penso que este campeonato é perfeito para isso. Gosto muito e estou muito feliz por estar aqui", apontou.

Layún, antigo colega no FC Porto, foi um dos fatores que ajudaram André Silva a tomar a decisão de se mudar para Espanha. "Layún disse-me que a cidade e o clube são muito bons, mas ainda não falamos muito sobre o campeonato e sobre outras coisas", atirou.

O avançado foi também questionado acerca de William Carvalho, colega na Seleção mas adversário em Espanha, uma vez que representa o Bétis. "Conheço-o bem, é um jogador de outra equipa. Não sei de nada, só sei que estou no Sevilha e é disso que quero falar", rematou.