André Silva e Gelson recebem testemunho de Ronaldo

Sem CR7, a edição 2018/19 de LaLiga arrancou com novos protagonistas portugueses. André Silva fez o primeiro hat trick da época e deu ao Sevilha liderança inédita em 11 anos. Gelson fintou mais, em 18", que o Valência

As entradas fulgurantes de André Silva e Gelson Martins figuram entre as notas de maior destaque no arranque da temporada 2017/18 da liga espanhola. A passagem de testemunho de Cristiano Ronaldo para o antigo avançado do FC Porto foi perfeita, com um hat trick em Vallecas ao estilo do Bola de Ouro. Estava desbloqueada num ápice a veia finalizadora sufocada em Milão. O primeiro líder do "Pichichi" já foi, inclusive, nomeado por LaLiga para MVP (jogador mais valioso) da primeira ronda - em competição com Lionel Messi, Luis Morales e Álex Gallar - e os seus golos renderam ao Sevilha a condição de líder, desconhecida desde 2007.

Três golos na estreia é um pecúlio que supera as melhores expectativas e fenómeno raro na principal prova de Espanha. É preciso recuar um quarto de século para encontrar idêntico feito, e logo com a prestigiada assinatura do mítico Romário. Para André Silva foi também a rutura com o passado na Serie A, onde apontou apenas dois golos pelo AC Milan em toda a época 2017/18. Com seis tiros à baliza do Rayo Vallecano, o ex-FC Porto foi o segundo mais rematador da jornada, só superado por Messi (com oito), mas bateu o astro argentino no capítulo da eficácia. A confiança inequívoca de Machín nas qualidades do internacional português e a boa coordenação com Franco Vázquez no ataque andaluz ajudaram a precipitar a chuva de golos.

Avançado do Sevilha luta com Messi para MVP da ronda inicial da liga. Dribles do ex-leão encantaram

Mas também Gelson Martins deixou já as impressões digitais nesta liga, mesmo não tendo conseguido levar o Atlético de Madrid à vitória no Mestalla. "Explosivo e desequilibrador", é a definição do jornal "Marca", enquanto o "As" salienta o "perigo à solta" e o "Mundo Deportivo" caracteriza o ex-leão como "um jogador diferente, na linha do extremo clássico". Para ter este impacto, Gelson precisou de apenas 18 minutos em campo. Fez três dribles bem-sucedidos, metade dos que fez Messi em 90" frente ao Alavés, e mais do que toda a equipa do Valência (dois) neste duelo da ronda inaugural.

William Carvalho menos feliz numa estreia a perder do Bétis



De entre os (três) debutantes lusos em LaLiga, William Carvalho foi o único a sair sob o peso da derrota. Em pleno Benito Villamarín, o Levante conseguiu o triunfo mais surpreendente da ronda, batendo por 3-0 o Bétis, com o médio português a ser substituído aos 66", quando a vantagem era já de 2-0. O 3x5x2 de Quique Sétien, a precisar de afinação, foi desmontado pelo conjunto valenciano e embora o ex-Sporting tenha estado muito em jogo, não conseguiu funcionar como antídoto para a estratégia do adversário e, sobretudo, para Jose Morales.