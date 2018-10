André Silva como nunca se viu, ao ritmo de Neymar e só ultrapassado por uma surpresa

Avançado português está no melhor início de época da carreira com média de um golo por jogo.

André Silva é o jogador do momento do Sevilha e, por consequência, da liga espanhola. O avançado português marcou, com o calcanhar direito, o primeiro golo dos andaluzes no 3-1 ao Eibar e segue no topo dos artilheiros de La Liga: sete golos, contra os seis de Stuani (Girona) e os cinco de Messi (Barcelona). A média de um golo por jogo constitui o melhor início de época do avançado da Seleção Nacional, pois bateu o registo de cinco tentos apontados ao serviço do FC Porto nas mesmas sete primeiras jornadas da época 2016/17, onde acabou com 21 (16 no campeonato).

Nas cinco principais liga europeias, André Silva mantém a mesma pontaria afinada que Neymar (melhor goleador da Ligue 1 com sete golos pelo PSG) e este duo só é suplantado surpreendentemente por Piatek: o avançado do Génova é o líder dos artilheiros da Serie A italiana com oito golos. Hazard (seis golos na Premier League) e Duda (cinco na Bundesliga) não têm tido pernas para acompanhar a pontaria de André Silva.

A Imprensa espanhola salienta ainda outro dado: André Silva soma mais dois golos na época de estreia que Cristiano Ronaldo nas mesmas sete jornadas: cinco em 2009/10.