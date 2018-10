André Silva causa mal-estar no Milan, que até já quer alterar opção

Sucesso do avançado criou mal-estar e os italianos agora querem que seja pago a pronto. O Sevilha para já encolhe-se.

Após uma época atípica em Itália, André Silva foi cedido pelo Milan ao Sevilha por três milhões de euros e uma opção de compra por 35 milhões, o que vale por dizer que, caso o jogador resultasse em Espanha, o clube italiano recuperaria os 38 milhões de euros pagos por ele ao FC Porto. Acontece que o despertar da veia goleadora de André no Sevilha vai causando um mal-estar crescente no Milan e o clube verá na hipótese de torpedear o acordo com o Sevilha uma forma de o recuperar, seja para jogar ou, outra hipótese em aberto, vendê-lo mais caro a outro potencial interessado.

Gennaro Gattuso, o treinador que lhe sonegou tempo de jogo entre os rossoneri, não se cansa de o elogiar e já afirmou várias vez que pretendia ficar com o português, mas saiu porque tanto ele como o empresário (Jorge Mendes) insistiram muito nessa ideia. Na semana passada, Massimiliano Mirabelli, ex-diretor-geral do Milan que negociou a cedência ao Sevilha com a ideia de recuperar o dinheiro investido no jogador, reafirmou as palavras de Gattuso e mostrou-se confiante na possibilidade de o ver regressar a Milão. O site "Calciomercato" dá uma ajuda para se perceber a fórmula: alterar a cláusula de opção de compra ou fazê-la cumprir de forma diferente, porque o contrato de cedência poderá não estar redigido exatamente da forma como foi noticiado na altura em que as partes o assinaram.

Fazendo fé na informação, o Milan, como forma de pressão para o recuperar, quererá agora receber os 35 milhões da opção de compra a pronto, quando era tido como certo um acordo para um pagamento faseado em quatro prestações. O diário desportivo online "Estadio Deportivo" (conhecido por ED), de Sevilha, geralmente muito bem informado sobre o clube, põe agora em causa se o referido acordo do faseamento terá mesmo sido passado para o papel.

Diz o "ED" que no Sevilha "preferem não entrar nesse jogo" e por isso mantêm-se em silêncio. Ao mesmo tempo, também não confirmam a existência de um documento assinado. Segundo as mesmas fontes, no Sánchez-Pizjuan há apenas uma certeza: o Sevilha exercerá a opção de compra se André Silva continuar a marcar golos.