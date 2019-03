Alex Telles e Rúben Dias nos planos da renovação do Atlético

Lateral do FC Porto e central do Benfica são alvos para a remodelação do sector defensivo, cuja importância e peso com Simeone catapultou o Atlético de Madrid para o topo da Europa

Confirmadas as saídas no final da temporada de Lucas Hernández, Diego Godín e Filipe Luís (e com Juanfran à beira do fim da carreira), o Atlético de Madrid vai acelerar o processo de renovação do sector defensivo e nos planos estão dois jogadores a atuar em Portugal: Alex Telles, do FC Porto, e Rúben Dias, do Benfica, de acordo com a informação do AS.

O interesse dos colchoneros na dupla que atua na Liga portuguesa não é novo, mas ganha relevância com a intenção e necessidade do técnico Diego Simeone de renovar todo o sector para começar um novo ciclo. A defesa foi, precisamente, a base do sucesso do Atlético nos últimos anos e uma fase do jogo fundamental para o treinador argentino, pelo que é com muito cuidado que o clube encara o render da guarda das suas figuras dos últimos anos.